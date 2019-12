Nuevo León tráiler cae sobre camioneta con una pareja abordo y ¡salen ilesos!

Santa Catarina, está ubicado en la zona metropolitana de Monterrey y es un municipio que pertenece al estado de Nuevo León, el característico nombre se originó en honor a su virgen, santa patrona, Catalina de Alejandría, a la cual acuden estudiantes, maestros, militares y filósofos para pedirle ayuda.

Pero lejos estuvieron las plegarias usuales a la santísima patrona, pues una pareja de ciudadanos del aquel poblado casi se muere del susto, cuando un accidente de tránsito les quitó la tranquilidad, y los rezos de la esposa, se hicieron escuchar ante el increíble suceso del que salieron ilesos.

VIVEN PARA CONTAR QUE LES CAYÓ UN TRAILER

Este sábado 28 de diciembre, un hombre y una mujer de edad avanzada, se encontraban a bordo de una camioneta color negro con la que circulaban sobre la Avenida Industriales del Poniente, en Santa Catarina Nuevo León, cuando vieron que, un tráiler, salió volando cuando intentó jugar a las carreritas con el tren que se encontraba pasando en las inmediaciones.

Al ver como la enorme unidad volaba por los cielos, ambos quedaron paralizados, cuando justamente el enorme tráiler cayó sobre ellos, salvándose de morir gracias a su camioneta que, los protegió hasta el último momento.

RELATO DE LOS SOBREVIVIENTES

El esposo, Juan Ramón Olazarán Garza, era el conductor, y sobrevivió para pedir auxilio por medio de una llamada a su hija, quien incrédulamente no podía creer o entender que estaba pasando, hasta que, el asustado hombre le aclaró: “El tren golpeó a un tráiler y me lo trepó encima, tengo el tráiler encima de nosotros”.

Por otro lado, María del Carmen Ríos Quintero, esposa de Juan Ramón, relató: “Yo nada más lo que hice cuando vi que voló lo último del tráiler, o sea la caja, dije: ‘santo Dios’, luego me hice para acá y dije: ‘santo Dios’, ya no vamos a salir, ya no vamos a salir de aquí”.

Ante lo sucedido, el señor Juan Ramón, recordó: “Luego de sentirlo encima, la cabina comenzó a apachurrarse, tanto que mi esposa volteo la cabeza y se le recargó en la frente y a mí me quedó a media pulgada de la nariz, lo único que hicimos fue agarrarnos de la mano y ella no dejó de rezar”.

Juan Ramón y María del Carmen narran los hechos

OPERACIÓN DE RESCATE

Los sobrevivientes narraron que el Grupo Jaguares de Protección Civil del Municipio de Santa Catarina, actuaron con excelencia, logrando rescatarlos a tiempo y sin que corrieran riesgos.

LAMENTAN PÉRDIDA DE LA CAMIONETA

Los asustados Juan Ramón y María del Carmen, lamentaron la pérdida del vehículo, ya que era prestado y el dueño es un vecino suyo que se encuentra discapacitado; por lo que, aseguraron que, ahora repararán su automóvil para poder llevarlo a sus terapias.

