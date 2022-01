Nuevo León regresa a clases en modelo mixto por Ómicron

Así será el regreso a clases en medio de la cuarta ola de coronavirus.

Nuevo León regresará a clases este lunes 10 de enero de manera híbrida y voluntaria, sin límite de aforo en los salones de clases, pero con medidas sanitarias ante la cuarta ola de COVID-19 que golpea al estado, impulsado por la variante Ómicron, informaron las autoridades.

El gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda dio a conocer durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de la secretaria de Educación, Sofialeticia Morales Garza, las medidas a implementar en los centros escolares del nivel preescolar, primaria y secundaria.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, apenas hace unos días el García Sepúlveda impulsó el home office en las empresas ante el aumento de contagios de coronavirus, por lo que este domingo anunció que las clases en línea será una opción más para los niños, en especial para aquellos que presentan alguna comorbilidad.

¿Cómo será el regreso a clases en Nuevo León?

El regreso a clases será híbrido.

El mandatario, Samuel García Sepúlveda anunció que se implementaron todas las medidas sanitarias en los planteles educativos que estarán abiertos a partir de este lunes, se eliminó la restricción de aforo, dejando a los padres la decisión de llevar o no a su hijo a las aulas.

“Vamos a partir de mañana a un modelo mixto, híbrido y voluntario. Posponemos aforos en materia educativa y permitiremos que estén todas las escuelas abiertas y listas…Sin embargo cada papá decidirá si lleva a sus hijos a la escuela”, apuntó el gobernador.

García Sepúlveda pidió tomar en cuenta que si el menor tiene alguna comorbilidad es mejor dejarlo en casa y no enviarlo a la escuela. “Por lo pronto, si hay comorbilidad en el hijo, no lo mandé, es más, si hay duda, ante la duda, mejor no lo mande, si vieron o ven síntomas positivos en la familia, guárdenlo”, recomendó.

Casos de COVID-19 en Nuevo León

El estado acumula 15 mil 25 defunciones por coronavirus.

Hasta el corte del 8 de enero en Nuevo León se reportaron 3 mil 846 nuevos casos de COVID-19 y cinco fallecidos. Lo que suma en total 312 mil 400 contagios y 15 mil 25 defunciones por esta enfermedad desde que inició la pandemia. Además del regreso a clases mixto, el gobernador Samuel García Sepúlveda pidió evitar las carnes asadas ante el alza de contagios por Ómicron.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!