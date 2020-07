Nuevo León prevé colapso del sistema de salud ante aumento desmedido de COVID-19

La Secretaría de Salud de Nuevo León anunció este domingo que, ante el incremento desmedido de contagios de COVID-19 en los últimos días, los hospitales de la entidad colapsarán en cualquier momento, debido a que el personal está cansado, al tiempo que los espacios comienzan a llenarse.

Durante la conferencia vespertina diaria para informar sobre el avance de la pandemia, el secretario de Salud Manuel Enrique de la O Cavazos precisó que duranta nueve días consecutivos se han contabilizado más de 600 casos de COVID-19 en Nuevo León.

Actualmente, el estado del norte registra un total de 14,489 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 737 se registraron en las últimas 24 horas, además de 472 defunciones a causa de la enfermedad, siendo 16 las contabilizadas en la última jornada.

Los municipios más afectados por las pandemia de COVID-19 son los de la zona metropolitana como Monterrey con 3,712 casos positivos; Guadalupe con 2,274 casos; Apodaca con 1,913; y San Nicolás con 1,313 contagios de coronavirus.

De la O Cavazos precisó que en Nuevo León también hay personas de otros estados que acudieron a la entidad para ser atendidos, siendo Tamaulipas el que más personas contabiliza con 64, seguido de la Ciudad de México con 20 y Coahuila con 19.

Personal de salud contagiado con COVID-19 en Nuevo León

Las autoridades sanitarias dijeron durante la conferencia de prensa que, hasta el momento, 260 personas que integran el sistema de salud han dado positivo a COVID-19, de las cuales 9 han muerto a causa de la enfermedad, aunque se limitaron a informas más detalles.

Nuevo León ha rebasado los 14,000 contagio de COVID-19.

No obstante, el secretario de salud advirtió a la población que, de continuar relajando las medidas de seguridad sanitarias, el peor escenario que le espera a Nuevo León no será el regreso al confinamiento, sino el colapso del sistema de salud, pues los trabajadores están cada vez más agotados y no hay suplentes.