Nuevo León: padres de familia exigen un psicólogo en cada centro educativo

Nuevo León, no cuenta con los suficientes psicólogos que, brinden apoyo a menores en las escuelas, luego de que, el estado se centrará en brindar atención a los menores luego del terrible caso que se suscitó en Monterrey, en el Colegio Americano del Noreste, hace tres años.

Escuelas no tienen suficientes psicólogos

Aunque por un lado el Manuel González, secretario de gobierno, ha declarado que, su estado, cuenta con atención de psicólogos en todos sus centros educativos, al indicar: “Sí hay un grupo muy grande de gente atendiendo. No tengo el número exacto de eso”., Manuel de la O, secretario de Salud del estado, indica que, no hay suficientes, en cada plantel, pues, no todos cuentan con el servicio de psicólogos.

Padres de familia, piden más psicólogos

Ante la falta de psicólogos, la Asociación de Padres de Familia de Nuevo León, exige al menos un psicólogo por escuela.

Por otro lado, Adriana Dávila Benavides, titular de la asociación, comentó que, es urgente solucionar la falta de atención psicológica en los centros educativos.

Violencia en casa crea asesino

Consuelo Morales, titular de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC, expresó que el peligro: “no está en su mochila, sino en el entorno donde se desenvuelven. La mayoría de la violencia que sufren los niños está en el hogar, desde el castigo corporal hasta llegar al homicidio”.

Consuelo opinó sobre el caso de Torreón

Morales, señaló que, los casos suscitados tanto en el Colegio Cervantes como en el Americano hace tres años, dejan ver que los menores de edad sufren de abandono.

Ante estos casos, exigen más psicólogos en Nuevo León.

Declaraciones del psiquiatra del caso Torreón

El especialista en psiquiatría, Gerardo Cantú Garza, quien, está a cargo del equipo que se encuentra brindado apoyo psicológico a los menores del Colegio Cervantes en Torreón, expresó el estado de los testigos: “Las personas estaban muy afectadas, ya que hay un canal (en el cerebro) y líneas en las neuronas que los ponen en alerta y provocan que los alumnos teman a dormir solos, ir al baño o alguna presencia de un artefacto no reconocido”.

Con información de Milenio.

