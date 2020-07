Nuevo León en estado crítico tras saturación de hospitales de COVID-19

Nuevo León en estado crítico tras saturación de hospitales ante COVID-19

La ocupación de hospitales está en "niveles alarmantes" en siete de los ocho hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León debido al aumento de los ingresos de pacientes con coronavirus, dijo el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

"El Bronco" dijo en una reunión virtual con los alcaldes del estado que los niveles de ocupación están entre 74% y 91% en las instalaciones del IMSS. También dijo que los hospitales privados en el estado fronterizo del norte tienen escasez de ventiladores.

Los datos presentados por la Secretaría de Salud federal en la conferencia de prensa sobre coronavirus mostraron que el 78% de las camas de hospital de atención general reservadas para pacientes con coronavirus en Nuevo León están ocupadas actualmente, mientras que el 55% de las personas con ventiladores están en uso.

Nuevo León con la tasa más alta de hospitalización

Nuevo León tiene la tasa más alta de ocupación para camas de cuidado general entre los 32 estados de México y la tercera tasa más alta para camas con ventiladores, según los datos.

"El Bronco" dijo que algunos hospitales privados tienen tasas de ocupación superiores al 90% y que un promedio del 63% de las camas están ocupadas por las operadas por el Instituto Estatal de Seguridad Social de los Trabajadores y el ejército.

El Bronco durante la conferencia de prensa diaria para informar del coronavirus.

El ministro de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, dijo que 1.341 pacientes con coronavirus están hospitalizados actualmente y que se informaron 44 muertes de Covid-19 en las últimas 24 horas, el total más alto en un solo día del estado.

El gobierno estatal ha registrado un total de 26.856 casos confirmados de coronavirus y 899 muertes, pero el Ministerio de Salud federal actualmente informa solo la mitad de ese número de casos y 820 muertes.

Las autoridades federales estiman que actualmente hay 3.920 casos de coronavirus activos en Nuevo León, el tercer total más alto en el país después de la Ciudad de México y el estado de México.

Clases en línea advierte El Bronco

Dado el reciente aumento en el número de casos, aún no se ha establecido una fecha para el comienzo del nuevo año escolar, dijo Rodríguez, y agregó que las clases probablemente se realizarán en línea hasta el final del año.

Debemos terminar con la falsa confianza. Decirnos a nosotros mismos que solo vamos a ver a un amigo o familiar “porque se cuida”, o que acudiremos a una reunión solo con personas que “van del trabajo a la casa” es engañarnos. 1/3 pic.twitter.com/JAGTRIthvO — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) July 25, 2020

"No vamos a comenzar el año escolar mientras no tengamos las condiciones [para hacerlo]", dijo. "No creo que podamos abrir escuelas este año, será difícil".

De la O dijo a los alcaldes que tres de los 10 indicadores en el sistema de "semáforo" de Nuevo León, utilizados para determinar qué restricciones se pueden aliviar, actualmente son rojos.

El número promedio de casos nuevos reportados diariamente, la tasa de reproducción de coronavirus del estado y el número promedio de muertes diarias de Covid-19 son las principales causas de preocupación.

De la O dijo que si un indicador más cambia a rojo, se volverán a implementar restricciones económicas más estrictas.

"Estoy enojado porque podemos hacer más como sociedad [para detener la propagación del coronavirus]", dijo.

Nuevo León, coronavirus.

El ministro de salud dijo que algunas personas han minimizado la importancia de las medidas de mitigación y están abandonando sus hogares para realizar actividades no esenciales.

Más tarde el jueves, el gobernador Rodríguez dijo en Twitter que ordenará el cierre de negocios no esenciales si un cuarto indicador de coronavirus se vuelve rojo

“Todavía tenemos tres indicadores en rojo, cuatro en naranja y tres en verde. Como resultado, continuaremos como estábamos: no abriremos nada más y no cerraremos nada. Sin embargo, si tenemos otro indicador en rojo, tendremos que cerrar tiendas y servicios ”, escribió.

“Tenemos que ser más estrictos [en cumplimiento de las recomendaciones de salud]. Nuestro sistema de salud es fuerte pero nuestros héroes están cansados. Tenemos que mantener la propagación del virus bajo control. Si reducimos la movilidad al máximo, ... pronto estaremos mejor en términos de infecciones y hospitalizaciones y con eso daremos un descanso a nuestros médicos ".