Nuevo León advierte a AMLO que no permitirá extracción de agua

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco' advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no permitirá que nadie se lleve el agua de Nuevo León y menos el agua de la presa El Cuchillo.

Así lo dio a conocer , luego de unas declaraciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema del adeudo del agua con Estados Unidos.

"El presidente no la va a quitar, no tiene por qué quitarla, no es su facultad, la presa El Cuchillo nace de un convenio entre la Federación, el Estado y los beneficiarios del agua que son quienes precisamente la construcción de la presa bajo ciertas condiciones", dijo el Gobernador del estado.

Presa 'El cuchillo' situada en el estado de Nuevo León

'El Bronco' advierte que defenderá el agua de Nuevo León

Rodríguez Calderón, dijo que esas condiciones son las que se tienen que respetar, el respeto a ese convenio se tiene que dar y no es nada más por un comentario que haya hecho el presidente o la directora de la Conagua.

El gobernador del estado de Nuevo León aseguró que no habrá extracción del vital líquido de la presa El Cuchillo para poder compensar lo que otras ciudades no han podido dar en el tratado que se tiene con Estados Unidos.

Desde la semana anterior el mandatario nacional informó durante su conferencia mañanera sobre la posibilidad de utilizar el agua de la presa El Cuchillo para transferir 250 millones de metros cúbicos para entregarla al país vecino.

Este anuncio trajo consigo un sinfín de posicionamientos de legisladores locales y federales, quienes acusaron al presidente López Obrador de querer robarse el agua del Estado.

Como te hemos mencionado en otras ocasiones en “La Verdad Noticias”, algunos políticos de distintos partidos enviaron oficios a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para evitar que se hiciera el trasvase de agua de la presa para pagar la deuda con Estados Unidos.

Ante esta situación el gobierno de Jaime Rodríguez aseguró que el agua de la presa no será utilizada para pagar esa deuda y se continuará utilizando como se ha hecho hasta la fecha.