Nueve mineros quedaron atrapados en un pozo, no se sabe si continúan con vida

Al menos nueve mineros quedaron atrapados en un pozo de carbón en Coahuila, hasta el momento no se ha concretado la información sobre lo sucedido.

Únicamente se sabe, que los mineros se toparon con un río subterráneo, mientras cavaban, lo que ocasionó la inundación del pozo ubicado en “Las conchas”, en Sabinas.

Por lo menos, uno de los nueve mineros, logró sobrevivir cuando consiguió salir, por un acceso antiguo de otra mina, no obstante tampoco se ha confirmado esta versión, las autoridades ya trabajan en la zona de los hechos para dar con las víctimas de este accidente. Por otro lado, las autoridades aún no se han pronunciado sobre lo sucedido.

Los afectados

#Ampliación



Primeros reportes señalan que los trabajadores se encontraron con un río subterráneo, lo que provocó que la mina se inundara

— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 3, 2022

Tras el accidente, las autoridades emitieron una lista con los mineros que quedaron atrapados en el pozo, hasta el momento se sabe que se trata de:

Mario Alberto Cabrales Uresti

Sergio Gabriel Cruz Gaytan

Jorge Luis Martínez Valdez

José Rogelio Moreno Leija

Luis Alberto Valencia Vázquez

Ramiro Torres Rodríguez

José Luis Míreles

Familiares esperan el informe preliminar

— Foro_TV (@Foro_TV) August 3, 2022

De acuerdo con los reportes recogidos por La Verdad Noticias, los familiares de las víctimas han llegado hasta el lugar en espera de informes preliminares.

“El pozo se inundó, no tengo más información, no tengo ni una idea de qué pasó, hay muchos compañeros que se ponen como voluntarios, pero mientras esté alto el nivel del agua Protección Civil no puede permitir que entren'', explicó una madre a medios locales que cubren el incidente.

Asimismo, en redes sociales se ha informado por parte de los familiares, unas fotografías del pozo inundado, alegando que no está debidamente construido, puesto que carece de “las paredes del pozo”, además se señaló a Regulo Zapata como el dueño de la empresa minera CATAMCO, la cual mantiene un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

