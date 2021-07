Nuevas restricciones en Sinaloa tras repunte de COVID-19

Autoridades han colocado nuevas restricciones en Sinaloa tras el repunte en los casos de COVID-19, entre las que se incluyen cierres de centros nocturnos, restricciones en restaurantes, playas y más.

Las autoridades intentan frenar el aumento de los contagios, por lo que implementaron nuevas medidas en varios municipios, esto luego que la Secretaría de Salud informara que se han superado los dos mil casos activos en la región, además los contagios diarios están a punto de llegar 500. Cabe indicar que pese a estas cifras el semáforo epidemiológico continúa en amarillo en Sinaloa.

Se informó a La Verdad Noticias que Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán, anunció que se aplicarán nuevas medidas sanitarias para evitar más casos en la capital del estado, pues tan solo el pasado jueves 8 de julio se registraron los mil casos activos, además recordemos que la variante Delta está enfermando a los jovenes de la región.

¿Cuáles son las nuevas restricciones en Sinaloa?

El aforo en los restaurantes se limitará

Las restricciones en Sinaloa se aplicarán de forma inmediata, pues a partir de este viernes 9 de julio, los antros y bares ya no podrán abrir, mientras que los centros nocturnos solo podrán vender alimentos y deberán cerrar a las 12 de la noche.

El sector restaurantero también se ha visto afectado pues los restaurantes deberán reducir su aforo. Por si fuera poco en cualquier establecimiento, como supermercados o centros comerciales quedará prohibido el ingreso de menores de 12 años y adultos que superen los 65 años de edad.

Así mismo el alcalde solicitó a los pobladores que no acudan a la playa, especialmente a Navolato y Mazatlán, donde los contagios de COVID-19 van en aumento.

“Por favor no visiten en este momento restaurantes de la bahía de Altata, no van a Mazatlán en este momento, no provoquen por favor más contagios, necesitamos resolver esto, les pido comprensión, paciencia y solidaridad”, indicó

Medidas aplicadas en otros municipios

Se han colocado horarios para entrar y salir de la playa

En Navolato, el alcalde redujo al 50 por ciento el aforo de los restaurantes, y estipuló nuevos horarios para entrar y salir de la playa, quedando de la siguiente manera: en la bahía de Altata, de lunes a viernes las personas podrán quedarse hasta las 21:00 horas, los sábados hasta las 18:00 horas, y los domingos restringirán el ingreso a las 14:00 horas y desalojaran a las 21:00 horas.

Mientras que en Mazatlán aun no han aplicado nuevas restricciones, esto pese a que se registran alrededor de 400 casos activos del COVID-19, al parecer el gobernador Quirino Ordaz Coppel, se niega a cerrar establecimientos no esenciales pues ha dicho que no volverá a golpear la economía del estado.

Es importante señalar auqnue el estado esté en Semaforo amarillo las nuevas restricciones en Sinaloa son importantes para evitar nuevos contagios de COVID-19 y con ello la muerte de personas.

