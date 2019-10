Novia de un militar asesinado en Culiacán le dedica DESGARRADORA carta

El jueves pasado, Culiacán se convirtió en un "campo de guerra" tras la detención del hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Ovidio Guzmán, ya que se creó balaceras entre los miembros del Cártel de Sinaloa y elementos del Ejército Mexicano, policías estatales y otras corporaciones.

Tras varios minutos de terror, el saldo que dejó este enfrentamiento fue de varios elementos fallecidos, entre ellos un joven de 26 años, originario de Veracruz.

El viernes 18, un día después del suceso, la novia del militar le dedicó una emotiva carta en las redes sociales, en la que narraba su sentir y que él prometió estar juntos toda la vida. Incluso, tenían planes de abrir un negocio juntos.

"Me prometiste que siempre estaríamos juntos, que nada ni nadie nos separaría, y que a pesar de las tantas peleas me amabas con el corazón. Me prometiste esperarme cuando terminara de estudiar para empezar nuestra vida juntos, teníamos tantos proyectos juntos y el que más nos daba ilusión, además de formar una familia era tener nuestro propio negocio donde daríamos empleos a muchas personas”, dice la carta.

Asimismo, recordó que el joven a quien le llama de cariño "Negrito", le prometió pasar los últimos días de este año juntos.

"Prometiste pasar Navidad y Año nuevo a mi lado, me prometiste que estando en tu trabajo nada te pasaría porque sabías cuidarte muy bien".

También indicó que dejaría su cargo y le "echaría ganas a la vida" y de esa manera, cuando tuvieran hijos, los viera crecer.

"Me prometiste que te saldrías de trabajar de ahí y le echarías ganas a la vida en un trabajo común para poder pasar a mi lado mucho más tiempo y si teníamos una familia para poder ver crecer a nuestros hijos", agregó la novia.

Al final, escribió que en algún momento, se volverán a encontrar.

"Este no es un adiós por siempre sino un hasta luego porque el día que yo me vaya nos volveremos a encontrar y estaremos juntos como lo prometimos... te amo".

El mensaje venía con varias fotos en el que a ambos se les veía enamorados y compartiendo momentos. Además, tenía cientos de comentarios que daban el "pésame" y aliento a la joven afectada.