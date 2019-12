Notre Dame, por primera vez en 200 años, no celebrará su misa de Nochebuena

En el interior de la catedral de Notre Dame de París, por primera vez en más de 200 años, no se realizará la misa de medianoche de Nochebuena porque continúan las obras de recostrucción, después de un incendio que casi destruyó la joya arquitectónica en abril.

Los religiosos que ofician las celebraciones eucarísticas de la catedral parisina, para mantener aún vivo el espíritu de la Navidad, lo harán en la iglesia gótica, Saint-Germain l'Auxerrois, que están a una milla de la estructura de más de ocho siglos y medio en donde las luces permanecen tenues.

El rector de la catedral, Patrick Chauvet, dijo a The Associated Press, que "esta es la primera vez desde la Revolución Francesa que no habrá Misa de Noche buena" en el sitio que está en reconstrucción después de que se incendiara el 15 de abril y destruyera su techo de plomo, la aguja y que estuvo a punto de agarrar sus dos torres de piedra.

De acuerdo con los religiosos, este momento es histórico para ellos, ciudadanos y turistas

Chauvet agregó que incluso hubo un servicio de Navidad en medio de la carnicería que provocó la Primera Guerra Mundia, "porque los miembros del clero tenían que celebrar misa en alguna parte".

Indicó que: "cuando París estaba bajo la ocupación nazi, no hubo ningún problema".

Según su conocimiento, Notre Dame no celebró el oficio navideño en el periodo posterior a 1789, cuando los revolucionarios franceses anticatólicos convirtieron el monumento en "un templo de la razón".

No cabe duda, que en este 2019, la Navidad en Saint-Germain I'Auxerrois será, a su juicio, un momento histórico.

"Tenemos la oportunidad de celebrar la misa fuera de los muros de Notre Dame por así decirlo... pero con algunas reliquias de que Notre Dame está conectada con nosotros", dijo Chauvet.

Entre los vestigios destaca una réplica de una plataforma la liturgia de madera de Notre Dame que se construyó en Saint-Germain.

La emblemática escultura, "La Virgen de París", de la que algunos dicen que Notre Dame debe su nombre, igual se está exhibiendo en las instalaciones temporales. Ésta obra maestra del siglo XIV, que mide aproximadamente seis pies y representa a la Virgen María y al niño Jesús, ha llegado a encarnar el mensaje de esperanza de los cléricos y los ciudadanos después del incendio.

