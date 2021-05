Noticias de feminicidios en México que más conmocionaron a la sociedad

Algunas noticias de feminicidios en México han logrado conmocionar más a la sociedad por cómo ocurrieron los hechos. Ello ha generado que miles de mujeres salgan a las calles para exigir a los tres órdenes de Gobierno mayor seguridad y justicia a todas las muertes violentas de mujeres.

Tan solo en el primer bimestre del presente año, 142 mujeres han sido declaradas víctimas de feminicidio en México de un total de 447 asesinadas, lo que significa que solo 30% de esas muertes violentas se clasifican actualmente como feminicidio.

Noticias de feminicidios en México que más destacaron

Destacan noticias de feminicidios en México.

Como ya mencionamos, algunas noticias de feminicidios en México han causado mayor impacto que otros. A continuación, en La Verdad Noticias te presentaremos algunos casos que trascendieron en los últimos años en nuestro país.

Fátima Quintana (2015)

En 2015, se localizó el cuerpo de Fátima Quintana de 12 años de edad, enterrado a tan solo 100 metros de su casa. Su madre y familias emprendieron su búsqueda luego de que la menor no llegara a su domicilio después de ir a la escuela.

Este feminicidio es recordado por los detalles escalofriantes del caso y la extrema violencia. Fátima fue violada y torturada por sus vecinos Luis Ángel y Misael, y un tercer hombre llamado José Juan “N”.

Después de encontrar su ropa manchada de sangre y artículos que traía puestos ese día, los vecinos quisieron hacer justicia por su propia cuenta, pero Lorena, la madre de Fátima, detuvo el ataque para que las autoridades fueran los que los juzgaran y castigaran a los responsables.

Sin embargo, después de un largo proceso, la autoridad del Estado de México sentenció a Luis Ángel a 73 años y 8 meses en prisión, mientras que Misael recibió una condena reducida por tener 17 años y 9 meses en el momento del crimen, por lo que fue tratado como menor de edad, lo cual lo dejó fuera de la cárcel este junio del 2020, mientras que José Juan “N” fue absuelto.

María de Jesús Jaime (enero 2016)

María de Jesús Jaime, de 19 años de edad y estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), fue lanzada desde un quinto piso por un profesor de esta institución identificado como Julio Iván Ruiz Guerrero y otro estudiante llamado Gabriel Eduardo “N”.

Ambos intentaron abusar sexualmente de la joven, pero al resistirse la agredieron físicamente hasta que la lanzaron al vacío. Todo esto ocurrió frente a un grupo de estudiantes quienes, en lugar de intervenir, “echaron aguas” a los agresores para que se sobrepasaran con María de Jesús.

María de Jesús, alumna del IPN fue asesinada por un profesor y un alumno en la institución educativa.

Lesvy Berlín Osorio (2017)

Otra noticia de feminicidio en México que generó impacto en la sociedad es el caso de Lesvy Berlín de 22 años, quien fue encontrada muerta, junto a un teléfono público dentro de la UNAM, en donde estudiaba su licenciatura. Durante la investigación, se accedió a una cámara de seguridad en la cual se podía ver la imagen de su entonces novio, Jorge Luis González, y Lesvy discutiendo; inclusive cómo la golpea.

La autopsia determinó que murió por estrangulamiento provocado por un cable de una cabina telefónica, pero la Procuraduría General de Justicia (hoy FGJ) la Ciudad de México, sin tener esta información, publicó en sus redes sociales que, en el momento de su muerte, Lesvy estaba alcoholizada, drogada y no estudiaba.

Jorge Luis González fue declarado culpable de su muerte y fue sentenciado a 45 años de prisión.

Victoria Pamela Salas (septiembre 2017)

Otro caso de feminicidio es el de Victoria Pamela Salas de 22 años de edad, cuyo cuerpo fue hallado en el cuarto de un hotel de Calzada Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Los primeros reportes señalaron que su cuerpo fue quemado con agua hirviendo y presentaba signos de violencia, así como un corte profundo en su garganta.

El sospechoso de su asesinato es el skater Mario Saenz, que fue detenido tras asistir al funeral de Victoria, pero luego quedó en libertad. Dos años después, en 2019 fue traslado al Reclusorio Norte, y vinculado a proceso por el delito de feminicidio. Alega que es inocente y aún no hay sentencia en su contra ya que la pandemia del covid-19 pospuso el proceso desde marzo de este año.

Abril Pérez (2019)

En 2019, Abril Pérez y sus hijos se dirigían al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para viajar a Monterrey, ciudad a la que se habían mudado después del divorcio y ser atacada con bate de beisbol por parte de su exesposo Juan Carlos García, pero fueron interceptados por dos motociclistas que le dispararon e hirieron, lo que provocó su muerte.

Juan Carlos, el ex CEO de Amazon México y ejecutivo de Elektra, quedó en libertad ya que un juez determinó que, al estar dormida, no fue un intento de homicidio y, al mismo tiempo, un bate de beisbol no es un arma.

Abril Pérez, agredida por su exesposo con un bate de beisbol.

Se supo que Juan Carlos contrató un investigador privado para seguir a Abril y más adelante, se especula que contrató a los dos motociclistas que mataron a Abril. Actualmente, el caso se denomina feminicidio gracias a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien pidió a las autoridades calificarlo como tal. Juan Carlos García es buscado por la interpol y las autoridades mexicanas.

Jessica González (2020)

El 21 de septiembre de 2020, Jessica González de 21 años, salió a caminar, pero jamás regresó a su hogar. Sus familiares y amigos reportaron su desaparición, pero la Alerta Alba no funcionó. Cuatro días después, su cuerpo fue encontrado sin vida en la zona boscosa sur de Morelia.

Las investigaciones indican que su expareja, Diego Urik, citó a Jessica y fue la última persona que la vio con vida. Rápidamente, se convirtió en sospechoso cuando no se presentó a declarar ante la Fiscalía y el teléfono de Jessica pudo ser rastreado hasta la casa del padre del acusado, la cual se encontraba muy cerca de la escena del crimen.

Con un esfuerzo monumental y protestas en diferentes ciudades, además de la difusión del nombre e imagen de Diego en redes sociales, se logró su captura. Hoy, está en un centro penal de mediana seguridad en espera de su primera comparecencia ante un juez, por asesinar a Jessica con golpes a la cabeza. Su cómplice, Hanna “N”, quien llevó el coche donde se transportó el cuerpo de Jessica al auto lavado, se encuentra prófuga.

Fátima Antón (2020)

El caso de Fátima, una niña de 7 años de edad, también conmocionó al país. La menor fue secuestrada afuera de su escuela mientras esperaba a su mamá. Días después, su cuerpo fue encontrado sin vida, con huellas de tortura y de violación, dentro de un costal. Los dos sospechosos: Mario Alberto Reyes Nájera y Gladis Giovanna Cruz Hernández, fueron detenidos el 20 de febrero, cinco días después de la desaparición.

Las cámaras de seguridad mostraron que una mujer, la cual ha sido identificada como Gladis, se llevó a Fátima hasta un domicilio en donde se encontraron rastros de ADN de la niña. Cinco funcionarios han sido suspendidos por negligencia en el caso, ya que el trato hacia la familia de la víctima demuestra ejercicio ilegal del servicio público.

Feminicidios en México, delito que va en aumento

Feminicidios en México van en aumento.

En los últimos seis años, el índice de casos de feminicidios en México ha aumentado hasta en un 145%, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En promedio, en el país se cometen 10 feminicidios cada día y, ante la exigencia de las familias por justicia, el 95% de los casos quedan en la impunidad, según la ONU.

Reportes oficiales indican que las entidades con más casos de feminicidios son: Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Nuevo León, Puebla, Jalisco, Morelos, Baja California, Oaxaca y Chihuahua.

Lamentablemente las noticias de feminicidios en México continúan, algunos de esos casos logran tener justicia, pero otros más quedan en total impunidad.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado