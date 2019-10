Noroña se disculpa con diputada, tras vincularla con trata de personas en Tlaxcala| Daniela Arroyo

El diputado Gerardo Fernández Noroña, aceptó su error, luego de vincular a su compañera panista, Adriana Dávila, con el delito de trata de personas en Tlaxcala; además, dijo que no tiene elementos para vincularla y que debió medir sus palabras.

Junto a todos los coordinadores parlamentarios de las ocho fuerzas políticas de la Cámara de Diputados, Noroña dijo que lo dicho tiene repercusiones y de ni una manera buscó poner en riesgo la integridad física de la diputada y familia.

"Merece toda mi solidaridad, todo mi respeto y yo debo de reconocer que ahí cometí un error y que debo medir las palabras que planteo en el debate político, por qué, porque tienen un peso", dijo.

Esta tarde, la afectada anunció que denunciará a su compañero de Legislatura, por haberla acusado de estar vinculada a la trata de personas en su natal Tlaxcala y por decir que es más "bocona de la chingada", además de que le hagan llegar elementos para "ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca".

Las palabras del diputado Noroña ha tenido repercusiones.

Dávila recibió el apoyo de diputadas y diputados federales de oposición (PAN, PRI, PRD Y MC), quienes exigieron una disculpa pública al legislador petista y le hicieron llegar a saber que cuando "agreden a una, las agraden a todas".

La diputada recordó que el pasado 4 de octubre, en el Congreso Local de Tlaxcala, Fernández dijo:

"Me comentan que hay una diputada, fue senadora, y que está vinculada a este tema y que es más bocona que la chingada, no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas, pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca".

La propia diputada, aceptó que este tema ha sido, en los últimos tres años, uno de los más difíciles de su vida, pues ha traído repercusiones para su persona y su familia. Sin embargo, las denuncias que se presentarán seguirán su curso y tendrán que deslindarse en el Comité de Ética de la Cámara de Diputados.

"No puede seguir esta violencia que nos lastima y que nos tiene lamentablemente, en este país, con la violencia feminicida más grave y que mueran cada día más mujeres, no quiero que sea mi caso y tampoco el caso de muchas otras que hoy están padeciendo este tipo de cuestiones".

Reiteró que lo que le está pasando sirve para que todos midan sus palabras y el alcance de sus expresiones.

