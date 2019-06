Noroña se BURLA de Paty Navidad y Susana Zabaleta tras atacar a AMLO presidente

El diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, utilizó las redes sociales para burlarse de Paty Navidad y Susana Zabaleta tras atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Noroña mencionó a Paty Navidad y Susana Zabaleta en Twitter parar burlarse de retirar “oficialmente” su apoyo a la cuarta transformación (4T) del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Ya no nos apoyan @ANPNL05 y @SusanaZabaleta ¿Ahora quién nos defenderá?”, se lee en la cuenta oficial de Noroña de Twitter donde critica constantemente a diferente políticos de México.

El “escándalo” empezó cuando Paty Navidad, quien apoyaba a AMLO durante su campaña rumbo a la presidencia de México, retiró “oficialmente” su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

HONESTIDAD; recordar el respeto a la verdad con relación a los hechos ... pic.twitter.com/bM1rjYB9nK — Patricia Navidad���� (@ANPNL05) 22 de junio de 2019

La primera publicación de Noroña en contra de Paty Navidad empezó cuando el defensor de AMLO presidente le respondió la publicación a la famosa actriz.

“Hay cosas que @ANPNL05 publica que no comparto en absoluto, como seguramente cosas que yo planteo que ella no coincide para nada. Eso no quita que desde nuestras perspectivas apoyemos a nuestro compañero presidente @lopezobrador_ que encabeza un gobierno para bien del pueblo”, escribió Noroña.

Posteriormente, Noroña afirmó que la cuarta transformación (4T) de AMLO presidente se estaba derrumbando después de que Paty Navidad y Susana Zabaleta se declararon en contra de Andrés Manuel López Obrador.

Recordemos que Susana Zabaleta se volvió tendencia tras atacar en redes al presidente de México, la actriz y cantante afirmó que tristemente se equivocó en apoyar a Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Mi querido @SergioSarmiento, tristemente sí me equivoqué. Perdón por mi estúpida esperanza y por pensar en un México que todos queríamos; lo sé, es decepcionante”, declaró Susana Zabaleta el 17 de junio.

Mi querido @SergioSarmiento, tristemente sí me equivoqué. Perdón por mi estúpida esperanza y por pensar en un México que todos queríamos; lo sé, es decepcionante.



“Zavaleta” es con “b”. ¿Ya ves? Todos nos equivocamos. �� pic.twitter.com/zz2WOGrRhH — Susana Zabaleta (@SusanaZabaleta) 17 de junio de 2019