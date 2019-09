Noroña preocupado por Felipe Calderón cómo está la “megacruda” le pregunta

Noroña amaneció preocupado por Felipe Calderón,así que desde su cuenta personal de Twitter el diputado federal por el PT, le preguntó que cómo estaba “megacruda” del lunes. Con ese humor y sarcasmo que caracteriza a Noroña, aprovechó las redes sociales para darle los buenos días al ex presidente de México, Calderón al cual de paso, le recordó lo que “dicen por ahí...eso de que le gusta quedar como placa de trailer: hasta atrás”.

Con un delicado y sutil: “Oye #TomandanteBorolas @FelipeCalderon hoy por ser lunes de megacruda para ti, te eximo de retarte a debatir” le escribió Noroña al ex panista desde su cuenta de Twitter.

Como era de esperarse, el comentario en Twitter de Noroña contra Calderón, provocó reacciones entre los usuarios, quienes le pidieron que hiciera algo más productivo. Los siguientes fueron algunos de los comentarios de usuarios a Fernández Noroña:

“Oiga Don, no le pago para que ande de ridículo peleando por Twitter, ya póngase a trabajar”, pero no fue lo único incluso, los usuarios señalaron que era más que evidente la relación de amor y odio entre los políticos. Con 25 Retweets y 192 Me gusta, Noroña le hizo la mañana a varios, sin embargo no faltó también quien lo mandara a bañar: “Te reto a que te bañes esta semana” le comentó un usuario.

Aunque el comentario de Twitter iniciar de Noroña hacia Felipe Calderón lo mandó para decirle que no debatiría con él porque seguramente no estaba en condiciones de hacerlo después del fin de semana, lo cierto es que esta no es la primera vez que el diputado Gerardo Fernández Noroña le dice a Calderón que no debatirá con él.

Recordemos que fueron tantas las veces en que el diputado del PT, había retado al ex presidente de México, Felipe Calderón a debatir, fue el pasado 28 de agosto cuando este le dijo al ex panista que ya no debatiría con él, porque hacerlo sería un desprestigio escribió vía Twitter.