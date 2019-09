Noroña llama "Comandante Borolas" a Felipe Calderón todas las veces que puede

Lo volvió a retar a debatir sobre “si sólo los niños ponen apodos”, pero por enésima vez, no recibió respuesta.

Igual pidió su opinión para el documental “Hasta los dientes”.

Posteriormente, una usuaria pidió que Calderón se disculpara con los mexicanos por la guerra que inició durante su sexenio en contra del crimen organizado y que cobró la vida de miles de personas.

La rivalidad que Noroña tiene con Calderón, parece no tener fin, aunque el ex presidente decida no responder las publicaciones del petista.