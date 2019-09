Noroña insiste en debatir con Calderón; al no recibir respuesta arremete contra México Libre

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Noroña no se da por vencido, por lo que de nueva cuenta invitó al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, a debatir.

Por lo a través de redes sociales le hizo una cordial invitación, sin embargo, dejó en claro que perdería.

“Oye #TomandanteBorolas @FelipeCalderon yo sé que es un abuso de mi parte retarte a debatir y más en domingo, pero lo hago ya nada más porque te reté desde un principio. Ya sólo por el hecho de sentarme a debatir contigo, perdería yo”, escribió en Twitter.

Oye #TomandanteBorolas @FelipeCalderon yo sé que es un abuso de mi parte retarte a debatir y más en domingo, pero lo hago ya nada más porque te reté desde un principio. Ya sólo por el hecho de sentarme a debatir contigo, perdería yo. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 8, 2019

La publicación de Noroña no obtuvo respuesta por parte de Calderón, por lo que el político no dejó pasar la oportunidad para atacar.

Ya que en su cuenta de Twitter, Calderón compartió una fotografía de la Asamblea de México Libre en Huizquilucan, publicación que Noroña usó para insistirle.

¡qué gran Asamblea Huixquilucan!! Empieza una nueva historia en la vida cívica de México. #MéxicoLibreVa @MexLibre_ pic.twitter.com/uWcjAO3fLt — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) September 8, 2019

El diputado señaló que Calderón se encuentra en el “basurero” de la historia del cual dice, no saldrá.

“¡Qué...! Estás en el basurero de la historia, de ahí no saldrás#TomandanteBorolas @FelipeCalderon”, sostuvo .

Usuarios de redes no dejaron pasar la oportunidad para dejar su comentario, por lo que Noroña terminó “destrozado”.

“Jajajaja quien se levanta en domingo con ganas de debatir @fernandeznorona disfruta a tu familia deja dormir a @FelipeCalderon”. saludos

“No no puede ser. Esto es un deja vu!!! No va a debatir contigo, es mucha pieza pqra ti. Ni siquiera estás en el grupo de personas a tomar en cuenta. Deja de estarlo chingando y ponte a trabajar. No entiendes? para debatir hay que pensar y tu neurona medio fundida no te dá”.

“No son partidaria de nadie, pero lamento decir que en Mexico no políticos buenos todos están cortados con la misma tijera, por este gobierno se gano el premio novel al peor gobierno, libero a toda la delincuencia porque aumento”.