Noroña explica porque Calderón NO fue el peor presidente de México

Las criticas del diputado Gerardo Fernández Noroña en contra de Felipe Calderón Hinojosa parecían haber acabado tras asegurar en un tweet que el ex mandatario no había sido el peor ex presidente de México.

Pero en vez de ser el mensaje esperado por muchos internautas para finalizar la interminable lucha, Noroña lanzó otro ataque en sus redes sociales contra el ex presidente Calderón.

El polémico diputado federal del PT afirmó que el ex mandatario no ha sido el “peor presidente de México” y explicó la razón.

“Eso no es posible, porque nunca fue presidente, usurpó la presidencia”, declaró Noroña en su cuenta oficial de Twitter utilizada principalmente para criticar a los opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Francamente no concuerdo con quienes dicen que @FelipeCalderon fue el peor presidente de México. Eso no es posible, porque nunca fue presidente, usurpó la presidencia. #lodefiendo. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) 6 de julio de 2019

Noroña lleva semanas criticando a Felipe Calderón y ha llegado a ponerle apodos ofensivos como “licenciado en fraudes y alcoholes”, “ingeniebrio” o “usurpador”; el polémico detractor de Calderón lo ha acusado del aumento de violencia que se registró tras su sexenio.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Del 2006 al 2021, la violencia en México dejó 121 mil 683 muertos, según datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las elecciones del 2006 fueron ganadas por Felipe Calderón con una ventaja de 0.57 por ciento en comparación con los votos recibidos al segundo lugar, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); situación que fue tomada como un “robo” por los seguidores del actual mandatario de México.

TE PUEDE INTERESAR: Noroña PRESIONA a Calderón para que asuma su CULPA tras protestas de la PF

En las elecciones del 2018, la ex primera dama Margarita Zavala luchó por un corto tiempo por llegar a la presidencia; ahora, Calderón y su esposa buscan registrar su organización México Libre como un nuevo partido político buscando ganar algún puesto en las próximas elecciones de 2021.