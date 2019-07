Nueva pelea entre el diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña y el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa; Noroña reiteró la invitación para debatir a Calderón y lo invitó a hablar del mensaje que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio durante el discurso en el AMLO FEST que se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, para celebrar el primer aniversario del gran triunfo electoral.

Desde su cuenta de Twitter, Noroña, escribió: “¿Quieres debatir sobre el informe presentado por el compañero presidente @lopezobrador_, licenciado en fraudes y alcoholes @FelipeCalderon? No he visto tu Timeline pero estoy seguro que ya escribiste chingaderas”.

Aunque aseguró Noroña no haber visto las últimas publicaciones de Felipe Calderón, pero está totalmente seguro, que sólo ha publicado “chingaderas”.

De momento, no hay respuesta del ex presidente pero Fernández Noroña, insiste para lograr ese debate, mismo que fue propuesto la primera vez cuando el ex presidente, criticó la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.