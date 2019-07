Noroña arremete contra Calderón; '¿tienes miedo que la gente te reclame?'

El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, ha estado en el ojo de la polémica durante los últimos días, pues el evento de su proyecto político ‘México Libre’, se vio afectado por la detención de jóvenes miembros que son simpatizantes de Calderón; nuevamente, recibió críticas del diputado federal, Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña.

Aseguró que Calderón Hinojosa, tiene miedo de salir a las calles para no ser cuestionado por la gente, por su desempeño en el cargo.

Estas acusaciones, se dan luego de que el ex presidente, demandara que durante la celebración de la asamblea de su proyecto político ‘México Libre’ en el distrito 22 de la Alcaldía Naucalpan en la Ciudad de México, con el propósito de registrarlo ante el Instituto Nacional Electoral (INE), para que sea oficialmente un partido político.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Calderón, dijo que el ayuntamiento de la alcaldía, realizó una serie de bloqueos en calles cercanas al lugar en el que celebró la asamblea, argumentando que se harían arreglos en el servicio, palabras que puso en duda, pues eran poco creíbles, según demandó. Pidió a sus simpatizantes asistir pese a las complicaciones.

Ante ello, Fernández Noroña, se refirió a Calderón a través de sus redes sociales diciendo: “Pues claro que pueden pasar caminando, licenciado en fraudes y alcoholes @FelipeCalderón. No se te cae un huevo si caminas media calle, ¿O tienes miedo a que la gente re reclame?”.

Pues claro que pueden pasar caminando, licenciado en fraudes y alcoholes @FelipeCalderon. No se te cae un huevo si caminas media calle, ¿O tienes miedo a que la gente te reclame? https://t.co/M5TTVo8qWl — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 15, 2019

Esto, fue en respuesta a la publicación del ex presidente: “Hoy, Asamblea del Dtto 22 de Naucalpan. Curiosamente, hoy bloquea el ayuntamiento la calle quesque para servicios. ¿casualidad? Espero, más les vale. No desistan amigos de ir al saló Palmetto¡ Se puede pasar a pie y estamos gestionando que abran la calle".

Hoy, Asamblea del Dtto 22 de Naucalpan. Curiosamente, hoy bloquea el ayuntamiento la calle quesque para servicios. ¿casualidad? Espero, más les vale. No desistan amigos de ir al salón Palmetto! Se puede pasar a pie y estamos gestionando que abran la calle. pic.twitter.com/YpIFE9m1iJ — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) July 14, 2019

Los enfrentamientos en redes sociales, no paran y el diputado federal, sigue retando al ex presidente a debatir sobre el tema que él proponga, pero de momento, no hay respuesta.