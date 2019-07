Noroña ODIA la hipocresía y explota contra panistas

El polémico diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, se dejó con todo en contra de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), tachándolos de hipócritas por votar en contra de Arturo Herrera, quien es el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero sí se tomaron fotos con él como si nada.

A través de su cuenta de Twitter, Fernández Noroña, dedicó un polémico mensaje a los legisladores panistas:

“Los legisladores de @AccionNacional son unos hipócritas. Votaron en contra y ahorita se aplican para salir en la fotografía con el secretario Herrera Gutiérrez. @SHCP_mx”.

Durante la sesión extraordinaria de este jueves 18 de julio, Arturo Herrera, quien fue propuesta para ser el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, fue ratificado por la Cámara de Diputados; tuvo 341 votos a favor, 74 en contra y sólo dos abstenciones.

Antes de la votación oficial, la bancada del Partido Acción Nacional, en San Lázaro, se mostró en contra de las acciones del presidente de México y por ese motivo, decidieron adelantar su voto en contra del ahora titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera.

"No estamos en vs de la persona, estamos votando en contra de las ocurrencias, en contra de la cancelación del aeropuertos, en vs del desabastecimiento de medicamentos, no estamos votando en contra de usted, estamos votando en contra de su jefe, de Andrés Manuel López Obrador" indicó Carlos Valenzuela, legislador del partido señalado por Noroña.

Valenzuela y sus compañeros de partido, hicieron una protesta y apoyados de pancartas, dieron #NoACrisisEconómica.