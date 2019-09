Noroña DESTROZA aerolínea por tener asientos incómodos y baños donde “un gordo no cabe”

Gerardo Noroña destrozó a una aerolínea de la cual criticó esta tuviera en su avión asientos incómodos, pero eso no fue todo, el polémico diputado señaló que el tamaño de su baño es muy pequeño, señalando que “un gordo no cabe” ahí.

Y es que Noroña se ha caracterizado de hacer uso de sus redes sociales para todo, desde felicitar a AMLO, retar a Calderón y reprochar a Fox su desempeño como presidente de México y esta vez no fue la excepción para arremeter contra la aerolínea a la cual destrozó con sus comentarios publicados desde su cuenta de Twitter.

“Ya no les platiqué, muy pesado el regreso. @DeltaAssist_ES tiene la última hilera de asientos, sin ventanas, no reclinables y unos baños infamemente pequeños. Un gordo no cabe ahí.” escribió Noroña.

Cabe mencionar que el este diputado venía de regreso a México desde los Estados Unidos luego de haber aprovechado el puente y haber pasado las fiestas patrias del fin de semana en suelo norteamericano.

Sin embargo, el regreso de Noroña no fue nada placentero al parecer, luego que con molestia señalara que los asientos de la arolinea DestaAssist no contaba ni con ventanas, ni asientos reclinables, y del baño ni hablar, Noroña señaló que no eran aptos para personas de grandes tallas.

Pero al parecer solo ese inconveniente disgustó a Fernández Noroña que fue hasta Las Vegas, Nevada, para no perderse el concierto del guitarrista y compositor Eric Clapton y como era de esperarse, Noroña documentó todo en sus redes sociales.