Noroña ATACA y pone otros apodos a Calderón, "usurpador y farsante"

El polémico diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, está dando de qué hablar en las redes sociales, pues su creatividad le permitió poner nuevos apodos al ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.

En los últimos meses,las redes sociales ha sido sede de las peleas más polémicas y memorables de ciertos políticos y ex políticos; la mayoría de ellas, protagonizadas por Noroña.

Este controversial diputado federal, ‘bautizó’ a Calderón Hinojosa, como ‘Licenciado en fraudes y alcoholes’.

Nuevamente, de ese su cuenta de twitter, Fernández Noroña, escribió:

“Nunca los apoyaste durante tu usurpación, no seas farsante licenciado en fraudes y alcoholes @FelipeCalderon”.

Calderón, ha recibido varias invitaciones de Noroña para debatir, pero hasta el momento, no ha respondido y eso ha causado controversia entre los tuiteros, quienes se dividen entre ambos políticos.

Al ex presidente le han llovido críticas desde que inició el proceso de crear un nuevo partido político llamado ‘México Libre’; las asambleas que él y su esposa, la ex candidata ex presidencial, Margarita Zavala, no han logrado reunir el mínimo de gente que el Instituto Nacional Electoral (INE), les pide como parte de iniciar el proceso de registro de un partido político.

Vicente Fox Quesada, de igual forma ha tenido conflictos a través de redes sociales con Noroña y esto, ha captado la atención de los usuarios.

Los ‘pleitazos’, se han hecho cada vez más frecuentes y es que en ocasiones, son los mismos usuarios quienes ‘mencionan’ a cada uno de los políticos en las publicaciones de los otros, para dar su “opinión”.