Norma Piña busca ser la primera mujer presidenta de la Suprema Corte

Norma Piña están en busca de ser la primera mujer presidenta de la Suprema Corte

Norma Piña, la ministra de la Suprema Corte, tiene una destacada carrera, logró convertirse en jueza federal y después en magistrada, ahora a sus 62 años tiene algo muy claro: quiere marcar la historia de México y ser la primera mujer presidenta de la Suprema Corte.

"Quiero ser la primera mujer presidenta de la Suprema Corte. Y, si los ministros son congruentes con las resoluciones que han aprobado, deberían votar por una mujer” señaló en una entrevista para El País.

Tal como hemos revelado en La Verdad Noticias, el mandato de Arturo Zaldívar finaliza en diciembre y la ministra quiere asumir su puesto. Ella pretende que por primera vez la contienda sea de opinión pública, aunque la votación es interna entre los 11 ministros.

Piña asegura que la institución debería de empezar transparentar los proyectos de los candidatos para que así los ciudadanos puedan conocer las propuestas de las personas que los representa.

Norma Piña ha sido tachada de “estricta” pero defiende sus ideales

Su destacada carrera en la SCJN habla por ella

Sus discursos y algunos de sus votos han provocado que algunos de sus compañeros la tachen de “estricta”, pero ella se ha encargado de velar por los intereses de los ciudadanos. Suele defender con gran pasión los temas que más le importan como lo son los derechos reproductivos de las mujeres, los ambientales y la violencia de género

En la Suprema Corte ha tenido una destacada carrera, uno de sus proyectos más importantes se dio en 2016 y es conocido como Laguna del Carpintero, el cual resultó clave para abrir la posibilidad a las asociaciones ambientalistas y cualquier ciudadano de denunciar la violación de sus derechos a un medio ambiente sano.

Luego de ser cuestionada respecto a los motivos que tiene para postularse a ese puesto ella aseguró que no está en busca del poder, sino que pretender escuchar la opinión de todos los integrantes de la Suprema Corte y representarlos.

“Quiero ser la primera mujer presidenta de la Corte. No porque me interese el poder ni el cargo, sino porque somos [habla de ella y de su equipo] idealistas. Creo que se puede hacer mucho por la Corte, por los jueces, los magistrados. Y considero que la guía del Poder Judicial federal debe ser otra. Sí creo en que es un organo colegiado y como presidente, eres el representante de ese órgano. Pero no eres el órgano. Las decisiones que se tomen, deben incluir a todos los integrantes de ese cuerpo. También creo que hay mucho trabajo por hacer en el Consejo de la Judicatura Federal para defender a jueces y magistrados muy valientes, muy fuertes, que sufren presión cada día y nadie está para ellos. A veces se enfoca mucho el tema en la Corte y no se habla tanto de los juzgadores a los que el narco amenaza o incluso mata. El papel del presidente también es defenderlos” señaló Norma Piña, quien espera ser la primera mujer presidenta de la Suprema Corte.

