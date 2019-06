Nochixtlán: Piden justicia para crímenes cometidos en sexenio de Peña Nieto

El Gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, (AMLO), tiene una nueva petición: Integrantes del Comité de Víctimas de Nochixtlán, solicitaron a las autoridades, esclarecer los hechos ocurridos el 18 de junio de 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, luego de que se dio el desalojo por parte de la Policía Federal a comuneros de dicha población que provocó que ocho personas perdieran la vida y quedaron más de 100 personas heridas.

El presidente del Comité de Víctimas, Santiago Ambrosio, dio a conocer que hasta la fecha, no hay nadie detenido por lo sucedido y por ello, piden a la Fiscalía General de la República a no darle carpetazo a la investigación y dar un castigo justo a los responsables.

El pasado 22 de marzo, los representantes de las víctimas, hicieron la solicitud a la FGR, realizar las investigaciones correspondientes, y llamar a declarar a ex funcionarios del gobierno federal y estatal de la administración pasada, incluyendo al ex gobernador Gabino Cué y al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Mencionó que fue el Poder Judicial Federal, mediante un juez de control quien determinó viable, llamar a una audiencia a estos personajes si es necesario.

