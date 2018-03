No viene aún Villanueva a Chetumal

Efrén Martín/Diario La Verdad Ciudad de México.- El ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, fue trasladado del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) ubicado en el estado de Morelos al Reclusorio Norte de la ciudad de México. De acuerdo a su hijo, el diputado local Carlos Mario Villanueva Tenorio, el traslado al Reclusorio Norte le permite a la familia una mayor comunicación con su padre y representa para el ex gobernador. Hasta el momento se sabe que fue trasladado por motivos de salud, debido a que las bajas temperaturas registradas por el Frente Frío Número 14, agudizaron su enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Villanueva Madrid fue capturado el 24 de mayo de 2001 en el poblado de Alfredo V. Bonfil, luego de permanecer un año y medio como prófugo de la justicia, al ser acusado por la comisión de delitos de lavado de dinero, contra la salud, apoyo a narcotraficantes, entre otros, los cuales hasta el momento sólo el primero ha sido reconocido y los demás siguen sin poderse comprobar. Villanueva permanecía en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos desde enero, a donde lo internaron luego de que fuera repatriado de Estados Unidos. Allí permaneció en una cárcel en Nueva York desde el 2010 cuando el gobierno mexicano aceptó extraditarlo al declararse culpable por lavado de dinero por 19 millones de dólares. El diputado local Carlos Mario desmintió la versión de que sería trasladado a Chetumal, pues fue por cuestiones de movilidad y seguridad que las autoridades decidieron ingresarlo al reclusorio norte, para no tener que estarlo trasladando a cada rato de Cuautla, Morelos a la capital del país. Como se recodará, la salud del ex gobernador Mario Villanueva Madrid es delicada, ya que tiene una enfermedad crónico degenerativa de tipo de exsema pulmonar llamado EPOC. En cuanto se recupere de salud será retornado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Ayala, Morelos, donde permanecía desde el 18de enero purgando una condena de 22 años por Lavado de Dinero y Delito.

