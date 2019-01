“No vamos a caer en ninguna provocación del EZLN”: AMLO

En su conferencia matutina, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador respondió los comentarios hechos por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) al referirse a AMLO como “loco”, “apestoso político” y “mentiroso”.

“Aunque quieran confrontarnos, no va a haber respuesta. Amor y paz, pero claro que vamos a estar hablando de cosas interesantes, debate sobre la situación del país”, dijo AMLO.

“Expreso mi respeto a sus planes, programas y decisiones. Vivimos en un país libre, no hay represión y no hay censura", dijo hoy López Obrador en su conferencia matutina.

El subcomandante Moisés, líder del EZLN, afirmó que los proyectos del gobierno de AMLO, que describió como “mañoso” y “tramposo”, pretenden destruir a México y a los pueblos indígenas con sus consultas ciudadanas.

“No vamos a permitir que pase por aquí si proyecto de destrucción”, afirmó el EZLN refiriéndose al famoso proyecto del Tren Maya.

“No vamos nosotros a enfrentar a ningún grupo, nosotros queremos la paz y la reconciliación" por lo que no se va a caer "en confrontación o pleito", respondió AMLO señalando que hace su principal preocupación es acabar con "la crisis de México".

Cuestionado por los reporteros sobre si teme que el EZLN ofrezca resistencia en el territorio que controla en Chiapas, López Obrador apuntó: "No, no me preocupa. No me van a cucar (asustar)".

A su vez, explicó que el Ejecutivo no va a caer "en ninguna provocación", reiterando que está abierto al "diálogo" y señalando que cualquier persona puede manifestar sus opiniones porque hay "derecho a disentir".

Finalmente, afirmó de nueva cuenta no tener "conflictos" con ningún dirigente del EZLN.