No tenía para comprar una mochila; sus amigos le dan una sorpresa

El detalle de sus amigos y compañeros de salón conmovieron las redes sociales

"Por él tomé interés y dije, me voy para Morelia, aunque tenga que sufrir. Cuando la vi la mochila sentí mucho gusto porque lo hicieron de corazón".

es un estudiante de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, cuyo primer año no usó mochila porque no le alcanzaba para comprar una, así queEntonces, sus compañeros organizaron una colecta para comprarle una y filmaron un video del momento en el que el joven la descubre. https://twitter.com/ZahoriPinedaM/status/911444769716314112 Salvador es el primero de su familia que cursa la Universidad y, aún cuando no contaba con los recursos,, por lo que decidió ir a Morelia.Para estudiar, el joven trabaja como mesero y con su sueldo cubre los gastos de renta y comida. Una mochila, dice, no estaba dentro de sus posibilidades.