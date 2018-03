Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- “No te tengo miedo” Campeona de frontón enfrenta a su acosador No me asustas, no te tengo miedo, no estoy sola y hay mucha gente que me quiere”, así respondió la campeona mundial de frontón Diana Laura Núñez Malacara a su acosador en Facebook, ‘Julio Domínguez’, quien la ha amenazado con violarla y matarla. A través de redes sociales, la deportista saltillense denunció el hostigamiento, acoso y amenazas de parte del sujeto, quien en reiteradas ocasiones le ha llamado por teléfono. Diana Laura publicó un mensaje en su muro de Facebook, en el que precisa que la madrugada del lunes 9 le quebraron un cristal de su vehículo. ‘Julio Domínguez’ también le dejó una nota donde la amenazaba “que me iba a violar y matar”. “Lo importante no es el vidrio, sino que tengo desde enero aproximadamente siendo amenazada por este sujeto, primero por llamadas a mi celular de distintos teléfonos, después los mensajes de fb (Facebook) y ahora esto del carro”, escribió en la red social. La estudiante de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) también compartió una captura de pantalla en la que ‘Julio Domínguez’, quien esconde su verdadera identidad, le pregunta si vio su mensaje: “Hola hermosa, espero hayas recibido mi mensaje, el que te deje en tu bocho, es tu primera advertencia, tienes 3”. Y en otro mensaje directo en redes sociales hacia la deportista, el individuo trata de amedrentarla, la hostiga y amenaza con dañarla físicamente: “ya quiero tener tu cuerpo y hacerte mía”. Pero Diana Laura no se arredró y como respuesta le envió un mensaje al acosador: “Como sé que lo vas a ver y quiero que lo veas, por lo que lo pondré modo público, quiero decirte que NO ME ASUSTAS, NO TE TENGO MIEDO, no estoy sola y hay mucha gente que me quiere, está conmigo y me cuida y en dado caso que me encuentres sola yo me sé defender”. De igual manera, hizo un llamado a que si alguien ha sido o es acosada por esa persona, haga una denuncia formal a las autoridades pertinentes. Y agregó el hashtag #Niunamás.

