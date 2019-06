No soy florero; que produzcan los que tienen contratos de Pemex: AMLO

En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) resaltó que no va ha haber nuevas rondas para la explotación petrolera, porque no hay producción, ya que solo dos empresas tienen producción de 107 contratos, entonces mientras no haya producción no tiene caso entregar nuevas rondas.

Sobre estas empresas, el político tabasqueño López Obrador informó que una es nacional y otra extranjera, la mexicana de Alberto Bailleres, y la otra de Italia.

“Incluso le hice un reconocimiento, porque son empresas que van a producir 20 mil barriles diarios ¿pero el resto?”, se preguntó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Queremos la integración de las relaciones comerciales, de nuestros pueblos y nuestra América. Conferencia de prensa. https://t.co/jk8qRdSMA3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 20 de junio de 2019

Por eso, AMLO insistió que no se puede dar contratos y contratos; también reiteró que en la minería se concesionó 40 por ciento del territorio nacional.

“Si son 200 millones de hectáreas, estamos hablando de 60 a 80 millones de hectáreas para la minería, les alcanzaría para miles de años de explotación”, declaró AMLO.

Los contratos, dijo el mandatario tabasqueño, se tienen para fortalecer los activos de las empresas, es lo que se tenía en el siglo pasado de “tierras de manos muertas”.

“Se entregó el 20 por ciento de todo el potencial petrolero de México, les repito, engañaron de que con la reforma energética íbamos a producir 3 millones de barriles diarios, ahora solo van a producir 40 mil millones esas dos empresas”, expuso el presidente de México.

Pemex informó actualmente tiene una producción un millón 675 mil barriles diario, “ya lo estamos estabilizando”, pero, cuestionó “¿Cómo entregar nuevos contratos, sin que se produzca?, es inadmisible, por eso dicen que no hay inversión, no exageren”, declaró AMLO.

El presidente López Obrador recalcó que contratos privados son buenos pero para las empresas pero malos para la hacienda publica, en el caso especifico de Repsol, destacó, que se le entregó para la producción de gas, “se les entregaron recursos por miles de millones de dólares, le fue mal a la empresa, pero muy mal al país”.

