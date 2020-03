¡No lo creas! No te quitarán a tu hijo si da positivo a Covid-19

Con la llegada del coronavirus Covid-19 a México, comenzaron a circular en redes sociales publicaciones con información falsa respecto a la pandemia con el objetivo de provocar pánico entre las personas, y a pesar de que las autoridades han pedido consultar fuentes oficiales, la desinformación persiste.

Por suerte, en Twitter fue creada y verificada por la misma red social una cuenta (@covidmx) específicamente para desmentir gran parte de la información falsa que circula. “Vacúnate contra la desinformación sobre el coronavirus y #Covid_19”, se lee la descripción de la cuenta.

Recientemente comenzó a circular una imagen que refiere que las autoridades le quitarán a los padres sus hijos queden positivo al coronavirus, para aislarlos sin posibilidad de que sus progenitores puedan verlos.

La publicación en mención señala: “Si tu hijo le da positivo el Covid-19, se lo llevan, lo aíslan, no hay horario de visita (…) No podrás despedirte, no podrás verlo, solo te avisarán que murió y ellos se encargarán de deshacerse de su cuerpo, lo creman y chau. Si realmente te importan tus hijos y tu familia ¡Quédate en casa!”.

Al respecto, el portal Verificovid.mx asegura que esta publicación es falsa. “Es importante recordar la baja incidencia de la enfermedad en niñas y niños pequeños (sin que podamos considerarlos inmunes), recalca.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó que los menores pueden contraer el virus y con ello contagiar a otras personas.

“Los niños se pueden contagiar y pueden infectar. Algunos son asintomáticos. Sabemos que suelen tener síntomas leves, pero hemos visto niños morir por coronavirus. Es importante tratar a los niños como población de riesgo”, destacó María Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), recomienda a los padres buscar atención médica para sus hijos, en caso de que los menores tengan síntomas similares a los del Covid-19.