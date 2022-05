No hubo agresión en persecución de civiles a militares en Michoacán

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), señaló que la persecución de civiles a militares en Nueva Italia, Michoacán, no fue agresiva, por lo que tanto los uniformados no debían usar la fuerza, tal y como fue, pues no había armas de por medio.

Durante la conferencia matutina de este viernes 13 de mayo, misma que se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León, informó que al inicio, los elementos del Ejército mexicano se percataron de dos bloqueos en la zona, algo que les llamó la atención, pues los civiles posiblemente ocultaban algo mayor.

“Se ubican dos bloqueos, un primer bloque en Potrerillo de Coria, que es gente desarmada, no había personal armado, ningún civil armado”.

En el mismo estado, hace unos días, un comando armado del CJNG persiguió a un convoy militar, lo que desató pánico en la entidad pues había civiles cerca.

Militares vigilan la zona pues “algo pasaba”

Los civiles ocultaban laboratorios clandestinos

Ante la situación, se formó una fuerza de 512 elementos entre la Guardia Nacional, el Ejército, la policía de Michoacán y la Fiscalía General de la República (FGR) para operar en la área que fue identificada como sospechosa.

“Algo se estaba ocultando, que algo buscaba, la población, esa base social desarmada buscaba que no entráramos a realizar nuestra tarea”.

Se destruyeron cinco laboratorios clandestinos para elaborar droga sintética y 19 plantíos de marihuana. Todo esto provocó una gran afectación para la delincuencia organizada de 13.06 millones de pesos.

“Este es el resultado de responder a esas agresiones, respetando los derechos humanos y aplicando la ley de uso de la fuerza”.

Tras esto, Felipe Calderón pidió a los militares usar las armas para repeler agresiones, pues es importante que la autoridades demuestren que no es un juego.

¿Cuántos militares tiene México 2022?

El país cuenta con miles de efectivos

Actualmente hay 214 mil 157 efectivos, de los cuales 70 mil 780 son soldados; el rango más bajo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el rango más bajo es ser soldado, aunque se trata de un camino que vivir en la carrera.

El mismo presidente de México habló del grupo que cometió la persecución a militares en Michoacán, y aplaudió que no se aplicara el exceso de uso de fuerza.

