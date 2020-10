No hay rebrote de COVID-19 en México asegura AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que en el país no hay, todavía, rebrotes de COVID-19, aunque hay algunos estados donde han aumentado los contagios, pero no se puede hablar de un rebrote.

“Es un alivio que sigan disminuyendo las muertes por COVID-19 en México, lo que significa que no hay un rebrote del virus en el país”, manifestó.

Durante su conferencia de prensa matutina, explicó que la mayoría de los estados sigue con resultados favorables y está disminuyendo la pandemia de Covid-19, además de que semana tras semana hay descensos de casos en 20 estados.

“La mayoría de los estados sigue con resultados favorables, está disminuyendo consecutivamente la pandemia semana tras semana hay descensos en 20 estados, ya es muy probable que Chiapas entre a semáforo verde, se mantiene en verde Campeche”, señaló.

Como te hemos mencionado en otras ocasiones en “La Verdad Noticias”, el presidente de México, reiteró que han disminuido los fallecimientos por COVID-19 e insistió que no hay rebrotes, aunque puede aumentar la ocupación hospitalaria, pero ésta no se refleja en un aumento de fallecimientos.

“No hay problemas, aquí se está aclarando de que no hay rebote, que vamos enfrentando la pandemia bien, aquí ha quedado de manifiesto una vez más con una exposición brillante, espléndida, del doctor Hugo López-Gatell, esto no lo tiene otros países, no lo tienen en otros gobiernos, tenemos expertos y son los que conducen, no son políticos los que están manejando la pandemia”, afirmó.

Añadió que la ocupación hospitalaria tampoco ha tenido aumentos significativos. Por otro lado, en materia económica López Obrador informó que el peso se está apreciando frente al dólar.

“A pesar de la pandemia, ayer tuvimos una depreciación de apenas el 4%. Si se compara con otros países, no lo voy a hacer, eso se los dejo de tarea a ustedes, se van a dar cuenta de que la depreciación de otras monedas es mayor a lo que se ha depreciado el peso”.

Hoy el presidente @lopezobrador_ informó que en diciembre comenzarán a llegar a México las vacunas contra el #Covid_19. @PfizerMx y CanSino. De @AstraZeneca habrá disponibilidad para vacunar 77.4 millones de personas a partir de marzo de 2021. pic.twitter.com/vAuzwUnFUO — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) October 20, 2020

AMLO, agregó también que la economía se está recuperando que se están creando empleos, luego de que se perdió cerca de un millón de empleos de trabajadores inscritos en el Seguro Social.