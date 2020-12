"No hay pleito" asegura Alfonso Romo tras su salida del gabinete de AMLO.

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó a través de redes sociales que el empresario Alfonso Romo dejaba la coordinación de la Oficina de la Presidencia, asegurando que no hay ningún conflicto de fondo.

Por su parte, el ex funcionario público confirmó en entrevista con Azucena Uresti que solamente se hizo un acuerdo de colaboración por dos años, y como el periodo concluyó, volverá al sector privado. “No pasó nada. El escrito es sumamente claro. Siempre negué que iba a estar yo en el gabinete y luego acepté”, expresó.

“Le dije al presidente que si no es mi vocación, no soy funcionario público, no entiendo al gobierno, yo soy del sector privado, de ahí soy, pero con mucho gusto te ayudo por dos años. Así lo convenimos, fue planeado desde el principio. No hay ninguna sorpresa, no hay pleito”, dijo ante las cámaras.

La Verdad Noticias informa que el ex funcionario público aclaró que tampoco hubo conflicto de interés alguno, ya que durante su gestión incluso “se cuidó de más”, y a pesar de todo, no se arrepiente de haber tomado la decisión de enlistarse en el servicio público.

“Nada, nunca he tenido nada, nunca hice ni el pasado ni ahora. Me molesta que la sospecha en un país como este se haga realidad; me estaba yo cuidando de más. Sin embargo, por tratarse de quien se trataba, el proyecto de transformación, lo molesto que estábamos con lo que heredamos en el pasado, pues acepté y no me arrepiento ni .001%”, aseguró en Milenio Televisión.

En ese tenor, también afirmó que se queda con lo mejor de las críticas y en cuanto a su desempeño, la calificación la dejó en manos del pueblo de México y el sector empresarial y el gabinete, aunque sí aclaró que se trató de una de las tareas más satisfactorias de su carrera.

"No hay pleito" asegura Alfonso Romo tras su salida del gabinete de AMLO.

Finalmente, aseguró que hubo algunas diferencias entre la gente del gobierno y la oficina de Presidencia, pero no pueden ser más grandes que el destino al que debe llegar todo y por ello, siempre hicieron lo que era mejor para el país. “Ni harto ni decepcionado o no seguiría. Así de claro”, sentenció.

