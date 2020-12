“No hay oxígeno”; el cartel que se extiende en las tiendas médicas de CDMX.

/img/2020/12/23/oxigeno_cdmx_covid-19_noticias_de_hoy_mexico.jpg.

En la puerta de los establecimientos que venden equipos médicos en Ciudad de México, cuelga cada vez con más frecuencia el cartel “No hay oxígeno”. Esto debido a que la saturación de hospitales por COVID-19 lleva muchas personas a buscar tanques de oxígeno médico para las personas enfermas en casa.

Por ejemplo, en una tienda de la céntrica colonia Roma de la capital del país, hace dos días había una fila con decenas de personas en espera de rellenar sus tanques de oxígeno. Hoy, ya no hay casi nadie. “No tenemos oxígeno hasta nuevo aviso”, señala el celador a todas las personas que arriban con sus tanques como peregrinos de tienda en tienda.

Por su parte, la Alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró el domingo pasado que “no hay falta de tanques” en la capital y apuntó que se está viendo “la posibilidad de contratar desde el Gobierno de la ciudad” estos equipos. “Que no haya pánico, no haya problema, porque lo estamos resolviendo”, solicitó.

Ya no hay tanques de oxígeno en la CDMX

La Verdad Noticias informa que, lo cierto es que la Ciudad de México atraviesa un momento crítico de la pandemia, tras una ocupación récord de más del 80 por ciento de las camas hospitalarias, situación que ha terminado por clausurar toda economía no esencial en plenas fiestas navideñas.

En ese tenor, es de mencionar que, al igual que cientos de enfermos van de hospital en hospital hasta encontrar una cama libre, existe una gran cantidad de familiares que asisten angustiados de tienda en tienda con la incógnita de si ya habrá llegado nuevo oxígeno.

“Las líneas están saturadas. Todos están pidiendo lo mismo que ustedes y no podemos hacer más (…) Pero está agotado, no depende de las empresas, no depende de nosotros. El oxígeno, ya no hay”, cuenta a una clienta la encargada de un negocio donde no estiman cuándo podrán vender oxígeno medicinal de nueva cuenta.

“No hay oxígeno”; el cartel que se extiende en las tiendas médicas de CDMX.

Con 1.3 millones de contagios y 119 mil muertos, México es el cuarto país del mundo en número de decesos, aunque este miércoles vio una luz de esperanza con la llegada de las primeras vacunas de Pfizer.

