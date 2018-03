No hay clases en 11 estados afectados

AGENCIAS / Diario La Verdad México, D.F.- Luego del sismo de 8.2 grados en la escala de Richter, la Secretaría de Educación Pública (SEP) decretó la suspensión de clases en 11 estados de la República Mexicana. Las entidades son: Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. El titular de la dependencia, Aurelio Nuño, señaló que la suspensión es de manera preventiva.

“En cualquier caso es una medida preventiva para poder hacer una inspección como lo haremos de cómo se encuentran las instalaciones tanto con daños visibles como con posibles daños no visibles, para poder tener plena seguridad que cuando regresen los niños y los jóvenes a las escuelas no hay ningún riesgo de tener algún problema con la infraestructura y que no corran ningún riesgo”, indicó.