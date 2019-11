No hay Gasolinazo, Ricardo Sheffield descarta alta en el precio de la gasolina

Esta mañana durante la conferencia de matutina del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, el representante de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Ricardo Sheffield, informó acerca de las tarifas actuales de la gasolina, para desparecer las especulaciones sobre un posible “gasolinazo”.

Ricardo Sheffield dio los detalles sobre la revisión de precios a las gasolineras, donde señaló que fueron 180 denuncias que ha recibido la institución, y que atendieron sin preámbulo. Los resultados fueron contundentes, al inmovilizar 24 bombas que no brindaban a los usuarios litros completos, y señalo que hubo gasolineras que no permitieron que se les realizará la verificación; por lo que, invita a los ciudadanos a no comprar gasolina en ellos, e invita a que utilices la aplicación “Litro x Litro”, donde podrán ubicar con más detalle los mejore precios y las gasolineras mejor calificadas.

También comentó, por medio de vía telefónica se encuestó a los usuarios de las diversas gasolineras del país, donde se les preguntó que mejoras harían a las instalaciones de dichos establecimientos. Entre las mejores sugeridas resaltaron las tiendas de conveniencia, y el servició de revisión de llantas; sin embargo, el punto más importante a revisar, aseveró el representante de la PROFECO, Ricardo Sheffield, fue la higiene que estos mantienen en sus sanitarios, pues varios comentaron que casi siempre están sucios, por lo que le darán seguimiento, para realizar mejoras.

Aunado a esto, también dio a conocer que como resultado de sus revisiones encontraron que la gasolina más costosa se encuentra en la Ciudad de México, donde el costo por litro es de $22.89, y señaló que los más favorecidos con la baja del costo del combustible han sido los tabasqueños, pues tienen el precio más bajo por litro, que apunta a los $17.70.

Además, dentro su exposición incluyó el, diésel, hidrocarburo que tuvo su precio más bajo en una gasolinera del estado Veracruz, que vende el litro en $18.89, el precio con mayor costo se encontró en Michoacán, con un precio por litro de $22.96.