“No fue tan grave” balacera en Orizaba, Veracruz: AMLO

López Obrador señaló que su gobierno seguirá aplicando la ley.

De “no tan grave" calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la balacera de ayer en Orizaba, Veracruz, supuestamente entre delincuentes y autoridades de seguridad.

Ante la insistencia de los reporteros y, antes de dar por concluida La Mañanera, el titular del Ejecutivo dijo que estos actos violentos se dan en respuesta a las acciones del gobierno para enfrentar la inseguridad y, a su vez, son utilizados tanto por los grupos delictivos como propaganda, ya que la balacera de ayer la transmitieron en vivo en las redes sociales.

De manera categórica López Obrador aseguró que estos hechos son utilizados por la oposición, quienes “se dan gusto”.

“Afortunadamente no fue tan grave, desde luego deseamos que esto no pase, fue más de un asunto de propaganda en redes, porque fue una transmisión en vivo y nuestros adversarios ya saben, se dan gusto”, indicó.

El mandatario federal evitó dar el nombre del grupo criminal que generó estos hechos a plena luz del día en el centro de Orizaba.

-¿Qué grupo criminal?, se le cuestionó.

“No sé, pero cuando se detiene a unos dirigentes de bandas a veces para tratar de impedir la acción de las corporaciones pues hacen propaganda en este caso hasta transmitiendo en vivo y lo de los camiones que les prenden fuego, tiene ese mismo propósito”, respondió.

López Obrador señaló que, a pesar de que se generen actos violentos y éstos puedan ser escandalosos, sensacionalistas e, inclusos, amarillistas su gobierno seguirá aplicando la ley.

Explicó que “estaban en una casa, dos o tres personas, llegó la policía, alguien amenazó con una bomba, con una granada, se entregó el señor de granada; Hubo un muerto, luego quemaron un tráiler o intentaron quemarlo, porque no se quemó todo, afortunadamente, como parte de la protesta”.

Aseveró que en su gobierno “no se tolera lo de la venta de plazas”, y no se encubrirá a ninguna autoridad local que se “atreva” a proteger a la delincuencia organizada.

El titular del Ejecutivo comentó que estos hechos violentos en Veracruz, como en otras partes del país, se han generado por la actuación y presencia de la Guardia Nacional (GN), “por eso son estas respuestas”.

Dijo esperar que los diputados federales aprueben la iniciativa para que la Guardia Nacional pase a la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual en ningún momento busca militarizar al país, mucho menos violar los derechos humanos de la población.

“Seguir con el debate porque no es militarización, vamos a seguir con el debate y vamos a seguir probando que no se violan derechos humanos y se cuida a la gente y no hay masacres y no hay torturas y montajes, como Loret de Mola, eso ya se acabó. No se protege a nadie, no hay impunidad entonces lo que queremos es proteger a la gente, a los ciudadanos, a lo mejor los que no quieren que la Guardia esté apoyada es porque quieren en el mejor de los casos que nos vaya mal que puedan decir ‘miren el gobierno de la transformación, cómo está la violencia’, que puedan tener eso como prueba”, resaltó.



