"No estoy dispuesto a pasar a la historia como un Presidente mediocre": AMLO

Este martes, durante "La mañanera", el Presidente Ándres Manuel López Obrador afirmó que no piensa pasar a la historia de México como un líder mediocre y reafirmó que su Gobierno seguirá buscando la transformación del país sin violencia.

"No estoy dispuesto a pasar a la historia como un Presidente mediocre, no, nosotros vamos a transformar y no vamos a dar ni un paso atrás y pacíficamente, no hace falta la violencia", afirmó en la conferencia desde Palacio Nacional.

Además recordó que en Marzo se realizará la consulta de revocación de mandato, por lo qué volvió a insistir en que la ciudadanía debe participar para saber sí continúa en el cargo o se va.

La posible revocación de AMLO

"Ya en marzo yo esper que sí lleguemos al 40 ( por cierto de la votación) para que sea vinculatoria, legal, pero si no se llega al 40 y pierdo, me voy, no me voy a quedar aquí de florero, de adorno", expresó López Obrador respecto de la próxima consulta de revocación de mandato que el mismo propuso.

Recordemos que el ejecutivo ha defendido dicha propuesta constantemente, asegurando que "el pueblo manda y el pueblo quita", sin embargo sus detractores aseguran que simplemente es un acto para "su ego" y posicionarse en la aceptación de la gente con cargo al erario público.

¿Qué es la Ley de Revocación de Mandato?

La nueva Ley de Revocación de Mandato propuesta por el presidente y aprobada recientemente contempla ser un instrumento de participación de la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo del ejecutivo nacional a partir de la "perdida de la confianza".

En caso de que la población decidiera revocar a la autoridad, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendría la obligación de organizar unas siguientes elecciones para elegir a quién asumiría el cargo de forma anticipada.

