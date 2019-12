"No es el fin del mundo si no se firma el T-MEC": Senado

El senador zacatecano Ricardo Monreal, presidente de Junta de Coordinación Política, precisó que “no es el fin del mundo” si no se aprueba el acuerdo Comercial entre México, los Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al tiempo de informar que el gobierno de Donald Trump quiere cinco modificaciones.

Destacó que México no lo aceptará porque son medidas unilaterales que violan nuestra soberanía en materia laboral, ambiental, disputas, patentes de medicamentos y contenidos de aluminio y acero.

Expuso que todavía está vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de la época salinista y reconoció que incluso es probable es que el proceso pueda demorarse hasta el 2021, una vez que hayan concluido las elecciones en Estados Unidos.

"Si no se aprueba el T-MEC no se va acabar el mundo y México seguirá aplicando el TLC, México no quedará en la incertidumbre económica, sigue en el TLC en su proceso de intercambio de mercancías, simplemente el T-MEC tiene más sentido para todos, es más avanzado y más actualizado, sin embargo, si hoy o mañana los demócratas llegan un acuerdo, nosotros debemos conocer cuáles son esos acuerdos", resaltó Monreal Ávila.