No es China es un hospital del IMSS del EdoMex deplorable y saturado (VIDEO)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tiene muy mala reputación en México, y no es novedad que, cientos de sus hospitales y clínicas se encuentren con carencias, pues, se sabe que muchos centros de salud no tienen el personal ni las instalaciones adecuadas para atender a sus derechohabientes.

Derechohabiente denuncia larga espera en urgencias del IMSS

Un derechohabiente denunció con un video que, al llegar a urgencias del Hospital Regional Fidel Velázquez Sánchez, institución perteneciente al IMSS, tuvo que esperar seis horas que, el personal decidió atender a su familiar, quien se encontraba con una fractura.

El Hospital Regional Fidel Velázquez Sánchez, se encuentra en el Estado de México (EdoMex) y como se constata en la grabación del derechohabiente, no cuenta con el personal ni las instalaciones adecuadas, para atender a las decenas de pacientes que se amotinan en los pasillo y salas del nosocomio.

No es China es un hospital del EdoMex

Una travesía acompañada de trato déspota y poco eficiente, es la fama que tienen los hospitales y clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues, los pocos recursos con los que dichos nosocomios cuentan, hacen que, pacientes y médicos entren en terreno de guerra, ya que, los primeros se quejan por no ser atendidos y los segundos por no ser los suficientes, por no tener medicinas ni camillas; así como otros males asociados.

En el video del derechohabiente, se muestra que hay hasta 6 personas en condiciones deplorables colocados en camillas sobre los pasillos, esperando que puedan ingresar a cuartos del hospital, dichas imágenes, parecen mostrar una situación similar a las aglomeradas clínicas de China que, hoy enfrentan el Nuevo Coronavirus (2019-nCoV), pero México, no necesita una epidemia para replicar imágenes similares, y que, todo mexicano con la prestación de seguridad social ha tenido que enfrentar a lo largo de toda una vida.

Una derechohabiente del Hospital Regional Fidel Velázquez Sánchez, en #Ecatepec, #Edomex, tuvo que esperar 6 horas para que le atendieran una factura. Este video que nos hicieron llegar, muestra cómo los enfermos esperan su turno hacinados en el pasillo: pic.twitter.com/js0XFu2IY8 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) February 6, 2020

Con información de Imagen Televisión.

