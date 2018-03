'No dio tiempo de nada': maestra del colegio que colapsó

Casi todos los 315 estudiantes de primaria y secundaria pudieron salir de uno de los edificios; 32 niños, 10 maestros y personal administrativo no corrieron con la misma suerte.

VOLUNTARIOS Y AYUDA

FÁTIMA UNA SOBREVIVIENTE.

"Papá, llévame por favor con mis hermanos, no los vi, no sé dónde están: No sé qué les pasó, dime que están bien, que no les pasó nada". Al padre ya le habían informado que uno de sus hijos había fallecido y el otro continuaba atrapado.

No dio tiempo de nada,, repetía una de las maestras a los padres de familia que angustiados preguntaban por sus hijos del Colegio Enrique Rebsamen. Casi todos los 315 estudiantes de primaria y secundaria pudieron salir del edificio dañado; los, más personal administrativo del segundo edificiotuvieron la misma suerte. Unos, otros fuerony otros más están bajo escombros en espera de que sus gritos guíen a los rescatistas. José Eduardo, de segundo grado, fue encontrado por,, perra pastor alemán del Ejército se metió por un hueco del edificio colapsado y guió a su entrenador.Dos padres rompieron las vallas de seguridad y se acercaron a la ambulancia. Pidieron ver al niño para identificarlo y no, no era su hijo.. Pidieron a los helicópteros que salieran de la zona porque impedían escuchar las, entre ellos a Fátima Navarro, queA esas horas se sabía de tres niños muertos y una maestra. La última cifra mencionada por el presidente Enrique Peña Nieto por la noche fue de 21 niños y cuatro adultos fallecidos, 11 rescatados, además de 30 desaparecidos.Se convirtió en la calle de lay de la. Integrantes del Ejército, la Marina, bomberos, policía, más padres de familia, maestros y voluntarios tumbaron la barda perimetral del colegio; losrequerían espacios amplios para el ingreso de maquinaria pesada, ambulancias y equipo de emergencia. Los vecinos del fraccionamiento de enfrente abrieron sus instalaciones y pusieron sillas, mesas, agua, comida, sábanas, cobertores, material de curación, herramientas, casas de campaña y mucho de lo que llegaba para ayudar en algo aUna maestra anunció elde tres niños, entre ellos José Eduardo Huerta. Sus padres se, y unde una iglesia cercana no podía. Murió también su maestra, miss Claudia.Sus hermanos están desaparecidos, los tres acudían al colegio. Sus padres la abrazaron y ella gritaba.Padres y voluntarios se entremezclaban con los marinos, los soldados, los bomberos, los policías capitalinos y efectivos de la Gendarmería. Rompían muros y retiraban escombros con botes. Las voces no dejan de escucharse.