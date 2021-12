Niños migrantes piden a Santa Claus que los lleve a EE.UU. para Navidad.

Los niños y niñas migrantes establecidos en Reynosa, Tamaulipas, anhelan que Santa Claus estacione su trineo en el campamento ubicado en la Plaza de la República, donde actualmente viven, y junto a sus renos los lleve a Estados Unidos para pasar una feliz Navidad.

Estos menores de edad no desean juguetes, una cena ostentosa ni enorme árbol de Navidad; la mayoría de ellos añora con todo el corazón cruzar al país vecino para abrazar a sus padres y familiares que los esperan. Confían en que Santa Claus pueda hacer magia para que las autoridades estadounidenses den celeridad a sus trámites migratorios.

Recientemente, un oficial anónimo del grupo de proximidad de la Policía Estatal llevó vestido de Santa Claus para aliviar la espera de los niños migrantes que habitan en la Plaza de la República de este municipio fronterizo. Los niños migrantes, que en su mayoría provienen de Centroamérica, recibieron juguetes y recordaron a las personas que extrañarán esta Navidad.

"Ir a Estados Unidos, es un buen regalo", dicen

Niños migrantes piden a Santa Claus que los lleve a EE.UU. para Navidad.

Joshua es de Honduras y tiene 10 años; es amigo de Kevin, de ocho, y de Brayan, de seis, ambos de El Salvador. Todos juegan con unas pistolas de plástico que, dicen, les regalaron unas personas que llegaron con Santa Claus a la Plaza de la República, en el centro de la ciudad de Reynosa.

Ellos corren entre las casas de campaña, se esconden tras un pino de Navidad que está en la plaza y finalmente se sientan a platicar. Los tres tienen mucho en común, pese a no ser familia ni proceder del mismo país. Coinciden en que desean llegar a Estados Unidos y están dispuestos a canjear los regalos que Santa pudiera llevarlos para cumplir su sueño.

«Queremos ir a Estados Unidos, ese es un buen regalo. Queremos que Santa nos lleve con su magia. Los renos vuelan, eso sería bueno para ir por el puente porque los policías no nos dejan pasar, está cerrado para nosotros porque somos de Honduras y El Salvador», comentan.

Estos tres niños migrantes aseguran que la noche del 24 de diciembre Santa Claus podría aparecer y, entonces, le pedirán que cumpla sus sueños y los lleve a Estados Unidos.

Niños migrantes no quieren juguetes en Navidad

Niños migrantes piden a Santa Claus que los lleve a EE.UU. para Navidad.

Enitson, de ocho años y originario de El Salvador, confiesa que le gustaría tener un auto a control remoto, pero lo que más anhela es estar con su mamá. Enitson comenta que tiene casi cinco años que no ve a su mamá, quien se fue a buscar un empleo, pues en su país no tenían nada.

«Si Santa viniera al campamento, le diría que no me deje juguetes, que mejor me lleve a Estados Unidos. Mi hermana dice que el trineo puede volar porque tiene a los renos de Santa. Ellos pudieran llevarme porque mi mamá está en Texas, no me acuerdo en que ciudad, pero quisiera llegar a verla», dice el niño salvadoreño.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.