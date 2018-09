Niños del Rébsamen no murieron por el terremoto murieron por la corrupción

Colegio Enrique Rébsamen

En la tragedia del Colegio Enrique Rébsamen, fallecieron 19 niños y 7 adultos tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Los padres de los niños que murieron buscan justicia y que no vuelva a haber un Rébsamen más.

Padres de familia de los pequeños fallecidos en el Colegio Enrique Rébsamen mandaron colocar coronas sobre la Calzada Acoxpa y Avenida División del Norte, los arreglos florales se colocaron desde la media noche de este miércoles 19 de septiembre, dejaron 52 coronas sobre el camellón y parte del Colegio en ruinas.

Sobrevivir, es la palabra con el que los padres de los niños que perdieron la vida en el Colegio Enrique Rébsamen describen sus vidas actualmente.

Sismo CDMX

La soledad se ha vuelto protagonista, sus hijos, sus razones de vida se han ido, ellos no buscan dinero, sólo buscan justicia, que les expliquen qué sucedió y aunque se cansan de buscar razones, no se dan por vencidos, sus hijos no tenían que morir.

La tragedia se hizo presente, el 19 de septiembre del 2017, cuando les informaron que la escuela en la que estudiaban sus pequeños había colapsado por el terremoto que una vez más y luego de 32 años azotó a la Ciudad de México.

Los padres de los niños que murieron en el colegio destruido señalan que los pequeños murieron por culpa de la corrupción porque la escuela no contaba con las medidas y normas suficientes para operar y nadie hizo nada en su momento.