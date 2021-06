Niños con cáncer de Coahuila recibirán tratamientos y medicinas

En el estado de Coahuila hay 14 familias de niños con cáncer, cuyas familias han expresado que no son atendidos por la Federación, expresó el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

De igual manera se indicó que los tratamientos eran costeados por el Hospital Infantil de Torreón, pero debido a que la institución dejó de recibir subsidios del Seguro Popular ya no pudieron seguir subsistiendo.

El gobernador Miguel Ángel Riquelme, indicó que ahora las 14 familias recibirán el tratamiento adecuado y que no son temas relacionados con la politiquería.

El gobierno de Coahuila garantizó a las familias el tratamiento a sus enfermos.

Este día a través de una conferencia de prensa, las autoridades del estado de Coahuila, iformaron el caso de 14 familias con enfermos de cáncer dejaron de recibir apoyos en su tratamiento viral.

“Aquí en Torreón, estamos atendiendo por parte del gobierno del estado las familias que no han sido atendidas por falta del medicamento y que me fueron a ver los padres desesperados, porque anteriormente eso se atendía con el Seguro Popular, esa es mi realidad y no quiero irme más allá y no sé si en el país exista o no déficit de medicamentos.”