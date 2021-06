Un par de hermanos ingirió pan que tenía veneno en San Pedro Soteapan, Veracruz; la niña murió y el otro menor de edad se encuentra luchando por su vida en un hospital local. Hermila, la madre de ambos, aguarda al exterior del Hospital Valentín Gómez Farías, en el municipio de Coatzacoalcos, que su hijo Jacobo, con apenas 7 años de edad, sobreviva.

Según con primeros informes que se han dado del caso, Jacobo, aunado a su hermana Adriana, de cinco años, comieron pan envenenado que hallaron en el patio de su hogar. La niña murió horas después, ya que no resistió para llegar al hospital, mientras que el hermano se debate entre la vida y la muerte.

“Me comenta mi hijo mayor que los niños estaban jugando y de repente vieron el pedazo de pan en el patio; estos dos niños lo agarraron y lo partieron, pero cuando les dijo que no lo agarraran se molestaron porque son niños que querían comer, en ese mismo instante empezaron a vomitar”, dijo la madre de familia.

¿El pan con veneno era para el perro de los niños?

Niños comen pan envenenado; uno muere y otro lucha por su vida en Veracruz.

Hermila, la madre de los niños envenenados, cree que alguien arrojó a su casa el pan para envenenar a su perro debido a que, en otra ocasión, vecinos de San Pedro Soteapan, lugar donde reside en Veracruz, ya lo habían tratado de matar; no obstante, esta vez fueron los dos pequeños quienes ingirieron la comida envenenada.

Jacobo se encuentra intubado y los pronósticos no son alentadores, de acuerdo con los médicos del Hospital Valentín Gómez Farías, en el municipio de Coatzacoalcos, donde el menor se encuentra internado mientras lucha por su sobrevivir.

"¿Quién anda preparando pan con veneno?"

“Yo digo que fue un ser humano, ¿quién anda preparando pan con veneno? Yo no lo vi, sólo Dios lo vio y es testigo de todo lo que me está sucediendo. Él sabe quién me arrebató a mi hija, y si es que por el perro habían arrojado el pan envenenado”.

La Verdad Noticias informa que la familia de los niños envenenados es nativa de la comunidad de San Antonio, perteneciente a San Pedro Soteapan, ubicada en la zona serrana de Veracruz, un lugar de alta marginación.

En tanto, la Fiscalía del Estado de Veracruz (FGE) inició de oficio una carpeta de investigación para dar con el o los responsables de estos hechos.

