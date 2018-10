Niño viaja solo en caravana migrante; su madre solo le dio la bendición

Luego del caos que se desató tras la caravana de gente que llegó de manera ilegal a nuestro país, se logró conseguir el dialogo y con ello, se organizó en grupos de 100 personas dándole prioridad a mujeres, niños y personas de la tercera edad, para trasladarlos a los albergues destinados para ellos.

Dentro de toda la multitud de migrantes, también hay niños que viajan solos, salen huyendo de su país por la inseguridad.

Arriesgándose a todo, jugándose hasta la vida, le apuestan todo al recorrido en donde solo cuentan con la bendición que les dan sus padres antes de salir de manera ilegal de su país de origen.

Mario, un niño de 12 años, salió huyendo de su país en cuanto supo de la caravana que vendría a México. Su madre solo pudo darle la bendición.

El menor contó lo que vivió cuando rompieron la valla que divide a México de Guatemala.

"Un policía me agarró y me jaló pa' bajo, 'Andate' me dice. Dos de la ambulancia me agarraron y me llevaron para allá. Todo me cayó, como era el primero que iba casi. Voy a seguir hasta llegar en el nombre de Dios...."