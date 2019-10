Niño pierde cuaderno y desaparece para evitar se regañado; deja una carta de despedida

Un niño de apenas ocho años, se tomó muy enserio la amenaza de los padres con no perder los útiles escolares, por lo se fue de su casa luego de perder un cuaderno y un sacapuntas.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves en la Ciudad de México, cuando el menor de nombre Uriel Reyes, abandonó su hogar con tal de no ser castigado, luego de haber extraviado un par de útiles escolares.

El pequeño escribió una carta, en donde explicó a sus padres el motivo de su partida, incluso, pidió que no lo buscarán, ya que su delito era imperdonable.

“Lo lamento, mami, lo lamento papi, pero tuve que irme, no tengo el sacapuntas y no encontré el cuaderno. Los quiero mucho. No me busquen. Los amé”, escribió el pequeño en una hoja de papel que el niño le envió a sus padres a través de un compañero de la escuela.

Asimismo, el menor señaló a sus padres que los recordará muchísimo, por lo que pidió no lo olvidaran.

“Papá y mamá, los quiero. Los recordaré con cariño. Recuérdame”.

MENOR HUYE Y DEJA UNA NOTA.

Colonia Federal @A_VCarranza.

La Sra karla de 28 años madre de Uriel Reyes Arellano de 8 años pide apoyo ya que su hijo le deja una nota a su madre con su amigo del salón donde le dice que se va de la casa por que el día de ayer lo habían reprendió.

Usuarios de redes sociales compartieron la carta y una fotografía del menor, en donde pedían apoyo para dar con su paradero.Lo último que se supo del niño fue salió de la escuela y tomó una ruta distintas a su vivienda.

Fue otras más tarde que la Procuraduría de la Ciudad de México, informó a través de sus redes sociales que lograron dar con el paradero del niño.