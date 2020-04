Niño pide cambiar sus juguetes por despensas para ayudar a su mamá

En medio de esta crisis económica que ha afectado a México a consecuencia de la epidemia del coronavirus Covid-19 que ha llegado, miles de personas han perdido sus trabajos, entre ellas se encuentra la señora Yissel Ortiz Vega pero fueron sus hijos quienes la sorprendieron consiguiendo despensas.

Un día doña Yissel Ortiz Vega llegó a casa y les dijo a sus pequeños hijos, Alexis e Itzel, que ya no tenía trabajo, lo que nunca se imaginó fue la reacción que estos iban a tener cuando les avisó sobre su actual situación. Resulta que ellos comenzaron a intercambiar sus juguetes por despensas.

Niños intercambian juguetes por despensa.

Niños ayudan a su madre sin trabajo

Tanto Alexis e Itzel decidieron utilizar una cartulina, escribir un mensaje, colgarla en la reja de su casa y después comenzaron a sacar todos sus juguetes y su objetivo era ayudar a su mamá para que consiguiera comida ya que ella no tenía trabajo.

La señora cuenta que Alexis, de 10 años, fue quien decidió apoyar a su madre intercambiando sus juguetes por despensas y alimentos, por ello es que en la cartulina se puede alcanzar a leer, intercambio juguetes por despensa.

Lo sorprendente fue la reacción que tuvieron las personas e incluso algunos comercios, ya que decidieron apoyar a esta familia por lo que en redes sociales se formó toda una cadena de ayuda que permitió que los niños incluso se quedaran con la mayoría de sus juguetes.

Mamá sin trabajo

La señora Yissel Ortiz Vega es una de las miles de cabezas de familia que se han quedado sin empleo debido a la suspensión de actividades en empresas consideradas como no esenciales, pese a que el Gobierno Federal ha señalado que las empresas no deben despedir a sus empleados, sin embargo ella no corrió con suerte.

Ortiz Vega compartió en sus redes sociales lo que sus hijos habían hecho por ella, pero no pensó que esto se saliera de control y los usuarios comenzaron a compartirlos rápidamente hasta que el fin de semana la señora vio la respuesta de sus vecinos, así como otros ciudadanos quienes acudieron a llevar despensas, dinero en efectivo y comida preparada.

En otro video el menor agradeció a todos los tijuanenses el apoyo brindado a su mamá; “Hola, soy Alexis, muchísimas gracias. Tijuana sí se apoya, lo agradezco con todo mi corazón, a mí me encanta bailar y recuerden, quédate en casa”.

#VIRAL| Después de que su madre perdiera su empleo por la contingencia sanitaria, el pequeño Alexis decidió intercambiar sus juguetes por despensas y poder apoyar a sus seres queridos. La familia del pequeño, radica en Tijuana, Baja California. pic.twitter.com/T80V4r7ZMu — Panorama Sin Reservas 620 AM (@sinreservas620) April 26, 2020

Por su parte, la hermana de Alexis también dio gracias a la ciudadanía y pidió que así como los apoyaron a ellos, la población brinde ayuda a otras familias que lo necesiten.

Mientras tanto, la madre de los menores dijo que fue una sorpresa la respuesta y dijo estar muy orgullosa de sus hijos por esta noble intención, así como a los ciudadanos que estuvieron llevándoles despensas el fin de semana.