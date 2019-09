Niño genio es ACOSADO por sus mismos maestros en la UNAM por sacar buenas notas

Carlos Santamaría Díaz, tiene 13 años y ya curso la universidad en la Facultad de Ciencias en la UNAM, sin embargo, su estancia en las aulas ha sido todo un calvario, ya que es acosado y discriminado por sus mismos maestros por estar en la universidad a su corta edad.

El pequeño denunció que es víctima de difamación y acoso por parte del personal académico de la propia institución, ya que mientras cursaba el primer semestre, recibió calificaciones injustas por parte de los profesores.

“Todo el semestre se me había venido dando calificaciones injustas (en la materia de Álgebra), y digo, bueno no quiero esa calificación, voy a hacer el examen final y me ponen cero; entonces hago una segunda vuelto y me ponen el mismo examen en el que saqué cero, y me pregunto en qué me equivoque, por qué saqué cero, entonces la suplemento de profesor titular empezó a decirme que yo no tenía por que estar ahí, que porque era un niño y que los niños no van a la universidad”, detalló el Carlos para el Excélsior.

Asimismo, el joven estudiante que cursa la carrera de Física Biomédica, señaló que otro maestro lanzó una campaña a través de redes sociales, en donde cuestionó su capacidad académica, e incluso amenazó con realizar acciones para demostrar que el joven no mereciera ser alumno de la UNAM.

Pese al acoso por redes sociales y en las aulas por sus mismos profesores, el pequeño universitario logró terminar con un diez el examen final de álgebra.

Sin embargo, los padres del menor optaron con tramitar un amparo ante el Séptimo Tribunal Colegiado, en donde argumentaron la omisión de las autoridades universitaria para brindar un ambiente adecuado para su hijo dentro de las aulas de la facultad.

Por lo que dicho amparo señala que la directora de la Facultad de Ciencias, Catalina Stern, deberá informar al rector de la UNAM, así como al Consejo Universitario la situación del joven, con le fin de que se le garanticen la plena inclusión a la comunidad universitaria, en un ambiente libre de todo tipo de violencia.