Niño de 14 años murió manejando en carretera durante sus vacaciones

Un niño de 14 años murió en un accidente automovilístico, el menor se quedó dormido mientras manejaba por la carretera, por lo que perdió el control del vehículo en el que viajaba con su primo de 14 años, cuando estaba de vacaciones en Aguascalientes.

Fue alrededor de las 18:15 horas del viernes 20 de julio cuando se reportó la salida de camino, la volcadura de una camioneta en la carretera federal 71, en el kilómetro 23, a la altura del entronque con la carretera estatal 16, que conduce a la comunidad de El Ocote, en Aguascalientes.

"Yo venía dormido, me despertó el volantazo que dio, cuando dimos vuelta como que me desmayé, me levanté cuando estaba en el suelo, me levanté a buscarlo y lo miré ahí y llegaron las ambulancias y todo. Yo estudio en Los Caños y él venía de vacaciones", dijo Alejandro el primo del menor que murió.